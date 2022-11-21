Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцам объяснили, в каком случае можно вернуть одежду обратно в магазин

возврат денег, тенге Фото: pixabay
Казахстанцы, приобретая одежду в магазине, должны знать, что можно вернуть ее обратно в течение 14 дней. Об этом напомнили в Комитете по защите прав потребителей 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Часто бывает так, что вещь куплена не того размера или фасона, возможно, она могла разонравиться.

Жительница Астаны приобрела пуховик, который оказался не впору. Женщина обратилась к продавцу, чтобы вернуть деньги за товар. Она отдала пуховик в магазин, но ей отказали вернуть деньги. Тогда она обратилась в Департамент по защите прав потребителей города Астаны.

Департамент направил продавцу официальное письмо. Вопрос жительницы Астаны был решен. Потребителю вернули полную сумму за товар – 294 тыс. тенге.

В этом случае нужно обратить внимание на ст. 14 закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей".

Так, согласно п. 1 ст. 14 закона РК "О защите прав потребителей", покупатель вправе вернуть вещь в течение 14 дней с момента покупки. Также можно обменять товар на аналогичный или другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации.

Со своей стороны продавец должен обменять или вернуть деньги за товар, если им не пользовались. При этом должен быть сохранен товарный вид, пломбы, ярлыки, товарный чек. Вернуть нательное белье и чулочно-носочные товары по закону не получится.

Если не удалось самостоятельно договориться с продавцом, то казахстанцам порекомендовали в письменном виде обращаться в департамент.

Более 36 млн тенге вернули казахстанцам после жалоб на предпринимателей.

Читайте также

Диетолог назвала самый вредный соус

Топ-7 методов побороть лень

Эксперт рассказал, как за 7 минут настроиться на работу

Ирина Лукичева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления