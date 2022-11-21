Казахстанцам объяснили, в каком случае можно вернуть одежду обратно в магазин

Казахстанцы, приобретая одежду в магазине, должны знать, что можно вернуть ее обратно в течение 14 дней. Об этом напомнили в Комитете по защите прав потребителей 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

Часто бывает так, что вещь куплена не того размера или фасона, возможно, она могла разонравиться.

Жительница Астаны приобрела пуховик, который оказался не впору. Женщина обратилась к продавцу, чтобы вернуть деньги за товар. Она отдала пуховик в магазин, но ей отказали вернуть деньги. Тогда она обратилась в Департамент по защите прав потребителей города Астаны.

Департамент направил продавцу официальное письмо. Вопрос жительницы Астаны был решен. Потребителю вернули полную сумму за товар – 294 тыс. тенге.

В этом случае нужно обратить внимание на ст. 14 закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей".

Так, согласно п. 1 ст. 14 закона РК "О защите прав потребителей", покупатель вправе вернуть вещь в течение 14 дней с момента покупки. Также можно обменять товар на аналогичный или другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации.

Со своей стороны продавец должен обменять или вернуть деньги за товар, если им не пользовались. При этом должен быть сохранен товарный вид, пломбы, ярлыки, товарный чек. Вернуть нательное белье и чулочно-носочные товары по закону не получится.

Если не удалось самостоятельно договориться с продавцом, то казахстанцам порекомендовали в письменном виде обращаться в департамент.

Более 36 млн тенге вернули казахстанцам после жалоб на предпринимателей.