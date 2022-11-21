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Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области

Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области Фото: пресс-служба акима Алматинской области
Заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области назначен Данияр Ахметов, сообщает Zakon.kz.

Данияр Ахметов родился в 1984 году, образование высшее. В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности юрист, в 2015 году окончил университет Шеффилда в Великобритании по программе "Болашак", где освоил специальность "Магистр международных отношений".

Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором Счетного комитета.

В разные годы работал главным специалистом Министерства индустрии и торговли, экспертом Агентства по регулированию и надзору финансового рынка, начальником управления Министерства экономического развития и торговли, заместителем директора департамента этого же ведомства, советником первого заместителя премьер-министра, заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра, заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра, советником премьер-министра, инспектором Администрации Президента РК, заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

До настоящего времени работал в должности советника акима Алматинской области.

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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