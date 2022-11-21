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Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Погода Фото: pixabay
По прогнозу РГП "Казгидромет", на большей территории страны 22 ноября ожидается ухудшение погоды, сообщает Zakon.kz.

22 ноября на западе, юге, севере Атырауской области синоптики прогнозируют туман.

В Атырау ожидается туман.

На севере, юге Мангистауской области – туман.

На востоке, западе Актюбинской области возможен гололед, на севере, в центре региона – туман.

В Актобе утром – туман.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На западе, севере, в горных и предгорных районах возможен туман. Ветер юго-западный на севере области, в горных районах 15-20 м/с, на горных перевалах порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте и Туркестане – временами туман.

22 ноября ночью на большей части Абайской области синоптики прогнозируют снег. На севере региона ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на юге области, 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области – дождь, снег, туман. Ветер юго-западный на востоке области, порывы 17-22 м/с.

22 ноября ночью на севере Карагандинской области возможен туман. На севере, юге – низовая метель, гололед.

На западе, юге Улытауской области – туман.

Ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области туман, гололед.

В Уральске – туман, гололед.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

В Кызылорде – туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области вероятна низовая метель. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

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