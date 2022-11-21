Рекордный объем экспорта Казахстана объяснили эксперты

Номинальный объем экспорта нашей страны составил 63,8 млрд долларов, что на 47,5% больше, чем за девять месяцев 2021 года – 43,3 млрд, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем, по данным ERI, реальный рост экспорта составляет порядка 2,8-3%. Специалисты отмечают, что текущее увеличение стало возможным за счет высоких цен на основные экспортные позиции.

К примеру, поставки нефти в тоннах выросли всего на 1,6%, а экспортная выручка – на 63,4%.

"Экспорт в Италию вырос на 84%, до 11,2 млрд долларов. В Китай – на 43%, до 10,3 млрд долларов. В Россию – на 15%, до 5,9 млрд долларов. В Нидерланды – на 24%, до 4,1 млрд долларов. В Корею – в 2,9 раз, до 3,6 млрд долларов. В Турцию – на 71%, до 3,6 млрд долларов и в Узбекистан – на 36%, до 2,6 млрд долларов.

Как сообщили аналитики, стоимость экспорта Казахстана за девять месяцев 2022 года (63,8 млрд долларов) превышает годовые объемы поставок предыдущих семи лет. В годовом объеме в последний раз больше было в 2014 году – 79,5 млрд долларов.

Стоимостные объемы импорта тоже растут. Так, за девять месяцев рост составил 34,6 млрд долларов, что на 16,5% больше прошлогодних показателей.