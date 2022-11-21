Высший судебный совет рекомендовал судей во вновь образованные области

17 ноября Высшим судебным советом подведены итоги конкурса на 63 вакансии во вновь образованных областях: Абайской, Жетысуской и Улытауской, сообщает Zakon.kz.

На 9 вакансий председателей судебных коллегий областных судов претендовало 56 кандидатов.

На 13 вакансий судей областных судов претендовал 71 человек.

На 16 вакансий председателей районных судов претендовало 14 судей.

На 25 вакансий судей районных судов претендовало 62 кандидата.

При этом уровень конкуренции на вакантные судейские должности зависел от уровня суда, должности и региона. К примеру, на одно место судьи в специализированный межрайонный административный суд области Абай претендовало более 20 человек, а на должности председателей четырех отдаленных и малосоставных районных судов – ни один кандидат.

По итогам конкурса советом отобран 51 человек, в том числе:

9 – на должности председателей коллегий областных судов;

13 – на должности судей областных судов;

7 – на должности председателей районных судов;

22 – на должности судей районных судов.

Со списком рекомендованных кандидатов можно ознакомиться по ссылке.

На должности председателей судебных коллегий областных судов, судей областных судов, председателей районных судов в рамках карьерного роста были рекомендованы действующие судьи.

На должности председателей судебных коллегий областных судов отобраны судьи, чей средний возраст 50 лет, юридический стаж 25 лет, а опыт работы в судебной системе 20 лет.

На должности судей областных судов рекомендованы судьи, чей средний возраст составляет 49 лет, юридический стаж 24 года, а опыт работы в судебной системе 15 лет.

На должности председателей районных судов рекомендованы судьи, чей средний возраст составляет 42 года, юридический стаж 18 лет, а опыт работы в судебной системе 10 лет.

На должности судей районных судов рекомендованы юристы госорганов (два), сотрудники правоохранительных органов (два), специалисты местных судов (девять) и судьи, перемещаемые внутри системы (девять).

Средний юридический стаж рекомендованных лиц 13 лет, а средний возраст – 36 лет.

Из 13 впервые рекомендованных на должности судей райсудов два претендента имеют награды, все кандидаты обладают степенью магистра, в том числе 12 окончили специализированную Академию правосудия.

Из 38 рекомендованных действующих судей пять имеют награды, двое являются кандидатами юридических наук, четверо – обладатели степени магистра, один из них окончил Академию государственного управления при президенте.

Порядок конкурсного отбора на судейские должности

Претенденты на судейские должности прошли жесткий конкурсный отбор на основе многоступенчатой, поэтапной системы оценки.

Конкурс включает в себя:

комплексную оценку (в том числе качество правосудия, наличие/отсутствие взысканий, соблюдение судейской этики и др.); оценку кандидатов специальной компьютерной программой по системе цифровых критериев; интервью по компетенциям; предварительное рассмотрение кандидатов конкурсной комиссией. В ее состав входят судьи, адвокат, профессор права, представители юридического сообщества, прокуратуры; рассмотрение кандидатур членами совета и определение путем голосования кандидата, рекомендуемого к назначению на должность судьи.

В ходе конкурсного отбора изучалось мнение общественности о кандидатах посредством мониторинга СМИ и социальных сетей.

Для учета мнения общественности при отборе судей на веб-сайте совета публиковался список лиц, участвовавших в конкурсе, и граждане могли представлять свое мнение по каждому кандидату.

В этой связи напоминаем гражданам о необходимости своевременного направления отзывов о кандидатах, т.е. до заседания конкурсной комиссии.

Кроме того, советом в ходе принятия решения рассматривались и учитывались жалобы граждан, поступившие в отношении действующих судей, участвующих в конкурсах.

Для изучения мнения адвокатского сообщества списки лиц, участвующих в конкурсах, направлялись в коллегии адвокатов.

Согласно закону, участвующие в конкурсе на судейские должности кандидаты также рассматривались органами судейского сообщества (пленарные заседания областных судов).

Всего в адрес совета поступило 729 писем и сообщений, характеризующих кандидатов.

Для более подробной информации о конкурсном отборе на судейские должности подписывайтесь на официальный канал Высшего судебного совета в Youtube и страницу в Facebook.