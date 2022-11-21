Ситуация в Украине: Зеленский снова попросился в НАТО, Песков заявил, что вопрос о второй волне мобилизации не обсуждался
Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Парламентская ассамблея НАТО признала РФ "государством-террористом", пишут украинские СМИ.
Японское правительство решило выделить 12,8 млрд иен (41,8 млрд тенге) странам, которые выступили против резолюции ООН, осуждающей действия России - СМИ со ссылкой на Минфин Японии.
Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в конфликте в Украине.
Глава "Росатома" о перспективах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС: главное будет зависеть от США.
Смена власти в Украине не является одной из целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил журналистам, что Владимир Путин "уже об этом говорил". По словам Пескова, Россия стремится достигнуть своих целей, и это можно сделать разными способами и в разных форматах.
Песков также ответил на вопрос о перспективах второй волны частичной мобилизации: в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.
По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга альянс должен наращивать военную помощь Украине, чтобы сделать возможным достижение мирного соглашения с РФ на приемлемых для Киева условиях. Об этом глава организации заявил в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде
Там же в Мадриде Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с призывом принять Украину в Евросоюз и НАТО.
В Киеве и Одессе произошли экстренные отключения света.
В прокуратуре Польши заявили, что не видят юридической возможности допустить к расследованию падения ракеты на приграничной территории страны украинских следователей, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источник в ведомстве.
Израиль даст Украине оружие, если Россия получит иранские ракеты – Совет по национальной безопасности Израиля.