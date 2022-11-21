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Ситуация в Украине: Зеленский снова попросился в НАТО, Песков заявил, что вопрос о второй волне мобилизации не обсуждался

Ситуация в Украине 21 ноября Фото: president.gov.ua
Глава "Росатома" комментируя перспективы создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отметил, что главное зависит от США. В Киеве и Одессе произошли экстренные отключения света, сообщает Zakon.kz.

  • Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

  • Парламентская ассамблея НАТО признала РФ "государством-террористом", пишут украинские СМИ.

  • Японское правительство решило выделить 12,8 млрд иен (41,8 млрд тенге) странам, которые выступили против резолюции ООН, осуждающей действия России - СМИ со ссылкой на Минфин Японии.

  • Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в конфликте в Украине.

  • Глава "Росатома" о перспективах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС: главное будет зависеть от США.

  • Смена власти в Украине не является одной из целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил журналистам, что Владимир Путин "уже об этом говорил". По словам Пескова, Россия стремится достигнуть своих целей, и это можно сделать разными способами и в разных форматах.

  • Песков также ответил на вопрос о перспективах второй волны частичной мобилизации: в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.

  • По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга альянс должен наращивать военную помощь Украине, чтобы сделать возможным достижение мирного соглашения с РФ на приемлемых для Киева условиях. Об этом глава организации заявил в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде

  • Там же в Мадриде Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с призывом принять Украину в Евросоюз и НАТО.

  • В Киеве и Одессе произошли экстренные отключения света.

  • В прокуратуре Польши заявили, что не видят юридической возможности допустить к расследованию падения ракеты на приграничной территории страны украинских следователей, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источник в ведомстве.

  • Израиль даст Украине оружие, если Россия получит иранские ракеты – Совет по национальной безопасности Израиля.

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