Ситуация в Украине: Зеленский снова попросился в НАТО, Песков заявил, что вопрос о второй волне мобилизации не обсуждался

Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Парламентская ассамблея НАТО признала РФ "государством-террористом", пишут украинские СМИ.

Японское правительство решило выделить 12,8 млрд иен (41,8 млрд тенге) странам, которые выступили против резолюции ООН, осуждающей действия России - СМИ со ссылкой на Минфин Японии.

Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в конфликте в Украине.

Глава "Росатома" о перспективах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС: главное будет зависеть от США.

Смена власти в Украине не является одной из целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил журналистам, что Владимир Путин "уже об этом говорил". По словам Пескова, Россия стремится достигнуть своих целей, и это можно сделать разными способами и в разных форматах.

Песков также ответил на вопрос о перспективах второй волны частичной мобилизации: в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга альянс должен наращивать военную помощь Украине, чтобы сделать возможным достижение мирного соглашения с РФ на приемлемых для Киева условиях. Об этом глава организации заявил в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде

Там же в Мадриде Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с призывом принять Украину в Евросоюз и НАТО.

В Киеве и Одессе произошли экстренные отключения света.

В прокуратуре Польши заявили, что не видят юридической возможности допустить к расследованию падения ракеты на приграничной территории страны украинских следователей, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источник в ведомстве.