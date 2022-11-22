Нарколог объяснил, почему алкогольные коктейли опасны для худеющих

Специалист назвал неочевидные последствиях употребления алкоголя. Он пояснил, спиртные напитки могут привести к набору веса из-за высокой калорийности, сообщает Zakon.kz.

Причем вместо сытости, как сообщил психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин в беседе с Lenta.ru, алкогольные напитки вызывают приступ голода.

Калорийность алкогольных напитков, особенно различных алкогольных коктейлей, сравнивают с калорийностью сладких газированных напитков. Это "пустые" калории, в которых нет ни витаминов, ни минеральных веществ, ни каких-то питательных составляющих.

Валентин Скрябин отметил, что очень калорийны алкогольные коктейли, в которые добавляют соки, сиропы, газированные напитки и сливки. Благодаря этим ингредиентам коктейли пьются легко и человек может выпить больше, чем планировал.

Врач отметил, что 1 г чистого этанола содержит около 7 килокалорий. Этот показатель сильно превышает калорийность белков и углеводов (4 килокалории на 1 г) и более близок к жирам (9 килокалорий на 1 г).

Все это приводит к тому, что у человека увеличивается масса тела, а также возникает дефицит полезных веществ.

Нарколог добавил, что привычное употребление алкоголя может спровоцировать возникновение такой проблемы как дефицит питательных веществ в организме, с которым тесно связано развитие анемии, выпадение волос, эндокринные и другие нарушения.

Валентин Скрябин заключил, что каждый раз, употребляя алкоголь, человек берет на себя множество потенциальных рисков для здоровья, которых можно было бы избежать вообще.