Свыше 180 боевиков ликвидировали турецкие вооруженные силы в Сирии и Ираке

Фото: скриншот видео

В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в ходе операции "Коготь-меч" нейтрализовано 184 террориста, сообщает Zakon.kz

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