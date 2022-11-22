Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Свыше 180 боевиков ликвидировали турецкие вооруженные силы в Сирии и Ираке

Свыше 180 боевиков ликвидировали турецкие вооруженные силы в Сирии и Ираке Фото: скриншот видео
В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в ходе операции "Коготь-меч" нейтрализовано 184 террориста, сообщает Zakon.kz

Глава оборонного ведомства Хулуси Акар заявил, что сейчас наступило время расплаты. На первом этапе операции были уничтожены убежища террористов, пещеры, туннели и 89 целей, включая склады.

"С момента начала операции "Коготь-меч" при помощи самолетов и огневой поддержки с земли уничтожены 184 террориста. По нашим оценкам, эта цифра будет расти. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".Хулуси Акар

Ранее в интервью CNN Turk турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что уничтожение террористических организаций в настоящее время является неотъемлемым долгом сил безопасности страны. Так как операция "Коготь-меч" это ответ на теракты в Стамбуле.

Читайте также

Движение BAQYLA: 3,2 тысяч участков в 27 городах страны были под нашим наблюдением

Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Журналистку ограбили в прямом эфире на открытии ЧМ по футболу в Катаре

Елена Вебер
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления