Свыше 180 боевиков ликвидировали турецкие вооруженные силы в Сирии и Ираке
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В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в ходе операции "Коготь-меч" нейтрализовано 184 террориста, сообщает Zakon.kz
Глава оборонного ведомства Хулуси Акар заявил, что сейчас наступило время расплаты. На первом этапе операции были уничтожены убежища террористов, пещеры, туннели и 89 целей, включая склады.
"С момента начала операции "Коготь-меч" при помощи самолетов и огневой поддержки с земли уничтожены 184 террориста. По нашим оценкам, эта цифра будет расти. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".Хулуси Акар
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