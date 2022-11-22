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В резиденцию президента США привезли Рождественскую елку

В резиденцию президента США привезли рождественскую елку Фото: pixabay
В понедельник в Белый дом на карете, запряженной лошадьми доставили главный символ предстоящего Рождества - 5 метровую елку, сообщает Zakon.kz

У Белого дома, как сообщает ТАСС, зеленую красавицу встретила первая леди США Джилл Байден.

"Мне очень нравится [это] дерево".Джилл Байден

В этом году в Вашингтоне будет стоять пихта высотой более 5,5 метров. Дерево прибыло из Пенсильвании, где оно росло на ферме семьи Шилер.

В прошлом году праздничную елку привезли к зданию Белого дома 23 ноября на зеленой повозке с рождественскими венками и ее также встретила первая леди США Джилл Байден.

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