В Великобритании продают "самый одинокий дом"

Поместье Skiddaw House, которое местные прозвали "самым одиноким домом", можно купить за 10 млн фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

Огромную усадьбу, а точнее двухэтажный дом в Озерном крае, построил в 1829 году граф Эгремонт, у которого, как говорят, было 43 внебрачных ребенка.

Как пишет Daily Mail, здание находится на высоте более 500 метров и до него трудно добраться — здесь нет никакой автомобильной дороги, а ближайшая деревня расположена в шести километрах.

Поэтому местные жители прозвали поместье "самым одиноким домом в Британии".

В дом можно попасть единственным способом — пешком по горной тропинке. Чего-чего, а гор на территории поместья, занимающего 1214 га, хватает. Вместе с усадьбой продаются горы Большая и Малая Кальва, а также гора Скиддо и одноименный лес.

Сейчас Skiddaw House служит хостелом для туристов и ежегодно принимает до 2500 гостей, желающих отправиться в поход по местным горам.