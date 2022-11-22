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56 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

56 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки Фото: pixabay
За прошедшие сутки в РК выявили 56 новых случаев коронавируса. Ранее им заболели 38 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человек (590 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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Всего 38 заболевших КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане

Елена Вебер
Казахстан
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