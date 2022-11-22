56 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в РК выявили 56 новых случаев коронавируса. Ранее им заболели 38 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человек (590 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: