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Робота-собаку научили строить маршрут с помощью камеры

обучение, камеры Фото: скриншот видео Mellon University
Специалисты Университета Карнеги — Меллона (CMU) рассказали о методе обучения роботов. Они научили робота строить маршруты, используя при этом камеру, сообщает Zakon.kz.

Для начала робот изучает окружающую местность с помощью визуального оборудования. Затем прокладывает маршрут в режиме реального времени, пишет MIT Technology Review.

Обычно такие роботы, как Spot от Boston Dynamics перемещаются на основе ранее загруженных карт.

Эксперты из CMU научили робота ориентироваться в "дикой среде" с помощью камеры и нейросетей. Сначала робота "запускали" по легкому маршруту. Дальше - больше. Его научили подниматься по ступенькам, пересекать препятствия, карабкаться по камням.

Однако есть и существенный недостаток у таких роботов-собак. К примеру, они пока не могут воспользоваться маршрутом, который проходит через лес или высокую траву.

После того, как в Шанхае ввели карантин из-за новой вспышки коронавируса, к контролю за соблюдением правил привлекли роботов-собак. 

Как установили исследователи, роботизация производства вызывает тревогу у людей, занятых в этой сфере, из-за страха остаться без работы.

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