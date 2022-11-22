Центры занятости будут субсидировать оплату труда людей с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения и дополнения в правила и условия субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает внесение изменений в приказ по установлению размера субсидий на оснащение специальных рабочих мест.

Кроме этого, дополнена норма по субсидированию заработной платы для лиц с инвалидностью, трудоустроенных на специальные рабочие места.

Так, говорится, что организация работ по субсидированию работодателей, связанных с созданием специальных рабочих мест, осуществляется центрами занятости населения за счет местного бюджета, а также из источников, не запрещенных законодательством республики.

Предусматривается, что между работником, являющимся лицом с инвалидностью, и работодателем заключается трудовой договор на срок не менее трех лет. При этом Центр занятости населения субсидирует оплату труда лиц с инвалидностью.

Размер субсидии составляет:

первые 12 месяцев трудоустройства – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (около 92 тыс. тенге);

с 13-го до 24-го месяца трудоустройства – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;

с 25-го до 36-го месяца трудоустройства – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

После проверки Центром занятости населения и подписания акта выполненных работ работодатель получает субсидии.

При этом размер субсидий на оснащение специальных рабочих мест составляет не более 300-кратного МРП (примерно 920 тыс. тенге).

Как поясняется, предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов за счет трансфертов общего характера.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря.