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В правительстве назвали основную причину роста цен на продукты в Казахстане

Правительство назвало основную причину роста цен на продукты в Казахстане Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос о росте цен на продукты, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Основная проблема в том, что мы не можем сохранить продукцию до момента, когда она больше всего нужна – начало-середина весны. Хранилищ очень мало, особенно с климат-контролем". Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

В качестве хорошего примера он рассказал о Северо-Казахстанской области, где за 1,5 года нарастили производство молочной продукции, куриного мяса.

"На это понадобились небольшие деньги. Сегодня мы будем разбирать этот опыт и хотим его в этом году тиражировать. 20-25 млрд на каждый регион", – добавил Серик Жумангарин.

Ранее в кулуарах правительства министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заверил, что ситуация как с обеспечением овощами, так и с ценами на них в стране стабильная.

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