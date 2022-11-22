В правительстве назвали основную причину роста цен на продукты в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос о росте цен на продукты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Основная проблема в том, что мы не можем сохранить продукцию до момента, когда она больше всего нужна – начало-середина весны. Хранилищ очень мало, особенно с климат-контролем". Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

В качестве хорошего примера он рассказал о Северо-Казахстанской области, где за 1,5 года нарастили производство молочной продукции, куриного мяса.

"На это понадобились небольшие деньги. Сегодня мы будем разбирать этот опыт и хотим его в этом году тиражировать. 20-25 млрд на каждый регион", – добавил Серик Жумангарин.

Ранее в кулуарах правительства министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев заверил, что ситуация как с обеспечением овощами, так и с ценами на них в стране стабильная.