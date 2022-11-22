Ажар Гиният обратилась с призывом к казахстанцам

В кулуарах правительства глава Минздрава Ажар Гиният рассказала про количество имеющихся в стране доз вакцин от коронавируса. Она отметила, что из-за роста заболеваемости COVID-19 необходимо ревакцинироваться, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, в настоящее время имеется 500 тыс. доз вакцин от коронавируса.

"Это QazVac и Sinopharm. Сейчас идет подписание документов, к нам поступает гуманитарная помощь – вакцины Pfizer. Я думаю, на следующей неделе мы уже сообщим, сколько доз вакцины Pfizer у нас будет. И она будет для всех категорий населения, которые хотят привиться. Будет три вакцины против коронавирусной инфекции". Ажар Гиният

Как уточнила глава Минздрава, из-за того, что нет массовой вакцинации, люди привиты, ревакцинация идет главным образом бустерными дозами.

Прививают сейчас в основном в поликлиниках.

Министр считает, что ревакцинацию проводить нужно.

"Дело в том, что сейчас во всем мире идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенно у наших соседей – в Китае, Азербайджане, Израиле и нескольких других странах идет резкий рост заболеваемости. Поэтому мы также информируем население, что необходима ревакцинация. И для этого вакцины имеются". Ажар Гиният

Она напомнила, что перед вакцинацией в обязательном порядке проводятся профилактические осмотры пациентов.

В начале ноября в Казахстане наблюдался рост заболеваемости коронавирусом.