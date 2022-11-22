Азербайджанские СМИ оценили выборы в Казахстане

Одно из средств массовой информации Азербайджана опубликовало материал о выборах в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации мusavat.com, 20 ноября в Казахстане состоялись президентские выборы, на которых с подавляющим преимуществом победил Касым-Жомарт Токаев.

"Тем самым граждане Казахстана сделали свой выбор в пользу продолжения курса реформ и развития государства на принципах справедливости, начатого президентом Токаевым", – говорится в материале.

Ход выборов мониторил 641 иностранный наблюдатель, а для внешней аудитории освещали 47 зарубежных журналистов.

В продолжении сказано, что Казахстан является одной из передовых стран на постсоветском пространстве.

В Азербайджане Казахстан рассматривают как лидера Центрально-Азиатского региона, надежного партнера, возглавляемого опытным политиком и профессиональным дипломатом. Двусторонние связи между Азербайджаном и Казахстаном развиваются в духе добрососедского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, близости позиций по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества.

Также, по данным издания, в 2022 году страны отметили 30-летие двусторонних отношений.

Как раз накануне юбилейной даты 24 августа президент Казахстана совершил официальный визит в Азербайджан. Как отметил в своем выступлении в Баку Касым-Жомарт Токаев, в силу служебных обязанностей он находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами.

"Сейчас это сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства и союзничества. По итогам визита президента Казахстана в Азербайджан была подписана декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между двумя странами".

По этому поводу президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что само название декларации говорит о важности этого документа.

"Мы не только стратегические партнеры, но и союзники. Это накладывает, конечно, особую ответственность на нас, и мы к этой ответственности готовы. Декларация охватывает очень много направлений нашего сотрудничества и, конечно же, будет служить очень серьезной базой для наших будущих действий". Ильхам Алиев

Подписанная двумя президентами декларация четко обозначила долгосрочные приоритеты сотрудничества. И сегодня эти отношения наполняются новым смыслом, так как обе страны играют важную роль в Каспийском регионе.

От уровня взаимодействия между странами во многом зависят процессы, текущие в регионе.

Обе страны, как заявляет автор, являются крупными производителями нефти и газа и в результате приложения совместных усилий способны стать влиятельными игроками на международной арене. Причем это касается не только экономических аспектов, но и решения многих актуальных проблем регионального и международного характера.

"Речь идет о вызовах и угрозах нового времени, которые становятся препятствиями на пути развития наших государств. Главными из них являются распространение нестабильности и агрессивного сепаратизма", – говорится в публикации.

Кроме того, Ильхам Алиев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за постоянную поддержку со стороны Казахстана в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

"Мы это в Азербайджане хорошо знаем и очень высоко ценим", – сказал он.

Также сказано, что в это непростое турбулентное время президент Казахстана остается верен фундаментальным принципам международного права, заложенным в систему ООН.

На основе этих принципов он выстраивает свою внешнюю политику, что обеспечивает успех его дипломатии на мировой арене.

И это же, на взгляд автора статьи, обеспечило успех предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева.

Люди хотят видеть во главе государства президента, который защитит национальные интересы страны, обеспечит суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность.

Добрососедские отношения между государствами, регионами и цивилизациями – основа многовекторной политики, которой придерживаются и Азербайджан, и Казахстан.

"Усиливая дружеские, добрососедские и партнерские отношения, Азербайджан и Казахстан придерживаются курса на расширение политического и экономического сотрудничества и в равной степени заинтересованы в укреплении региональной безопасности, международной стабильности и процветании своих стран".

При этом отличительной чертой внешней политики обоих государств становится прагматичный взгляд на место и роль сотрудничества регионов Центральной Азии и Закавказья в системе международной политики и глобальной экономики.

Фундаментом такого сотрудничества, по данным СМИ, является понимание того, что собственно национальные задачи суверенные государства могут решать, только усиливая региональное сотрудничество.

От уровня взаимодействия между странами во многом зависит развитие событий в Каспийском регионе, в свою очередь, являющемся связующим звеном между Черноморским и Центрально-Азиатским регионами. И Азербайджан, и Казахстан заинтересованы в формировании в зоне Каспийского и Черного морей динамичного рынка.

Поэтому другим важным вопросом в межрегиональных отношениях, двустороннем и региональном сотрудничестве стран становится развитие международных транспортных коммуникаций.

"Наши страны интересны друг другу с точки зрения транзитного потенциала. Казахстан заинтересован как в транзитных возможностях Азербайджана, так и в освоении региональных рынков. Азербайджан стремится к наращиванию грузопотока из стран Центральной Азии по своей территории и расширению торгово-экономического сотрудничества в восточном направлении. Перед двумя государствами открываются широкие перспективы в области формирования нового направления сотрудничества – транзита энергоносителей, зерна, других товаров через территории наших стран с использованием нефтепроводов, существующих и строящихся железнодорожных линий, автомобильных трасс и морских портов".

Неслучайно создание открытых транспортных коридоров, в том числе Транскаспийского международного маршрута, и диверсификация транзитных возможностей Казахстана вошли в предвыборную программу Касым-Жомарта Токаева.

"Результаты выборов не вызвали никаких сомнений ни у международных наблюдателей, ни у зарубежных экспертов. Выборы состоялись. Выборы прошли прозрачно и без нарушений. Результат выборов был предсказуем. Ни один другой кандидат не смог предложить такой повестки и такого видения будущего развития своей страны. И хотя у Касым-Жомарта Токаева в арсенале всего семь лет, чтобы реализовать свою масштабную программу реформ, без права дальнейшего переизбрания, процесс уже запущен", – сказано в сообщении.

Выборы 20 ноября стали точкой отсчета существенных изменений политической системы Казахстана, которые будут способствовать дальнейшей трансформации казахстанского общества, укреплению политической культуры, изменению формата отношений государства и общества.

"Народы Азербайджана и Казахстана имеют глубокие исторические корни, дружбу, уходящую в века. Мы являемся частью большой тюркской семьи. И нам не безразлично, что происходит в братском государстве и кто встанет во главе его. Мы приветствуем результаты президентских выборов в Казахстане!" – заключил автор.