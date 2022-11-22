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Австралия и Голландия открывают финал командного ЧМ-2022 по теннису

Теннис Старт ЧМ-2022 Фото: Instagram/daviscup
22 ноября в испанской Малаге стартует финальный раунд Кубка Дэвиса – 2022 с участием восьми лучших теннисных сборных мира. Первыми на корты зайдут команды Австралии и Голландии, сообщает Zakon.kz.

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Также на стадии четвертьфиналов пройдут матчи: Испания – Хорватия (23 ноября), Италия – США и Германия – Канада. Последние две игры запланированы на 24 ноября.

Победители этих пар получат путевки в полуфинал командного Чемпионата мира, который состоится 25 ноября. А чемпион нынешнего сезона Кубка Дэвиса станет известен после финального поединка 27 ноября.

Мужская сборная Казахстана по теннису не смогла пробиться в четвертьфинал данного турнира, уступив в сентябрьских играх Нидерландам, США и Великобритании.

 

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