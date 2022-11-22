В Талдыкоргане таксист ударил ножом клиента

В Талдыкоргане между тремя местными жителями и таксистом произошел конфликт. Причиной всему – отказ клиентов платить по "ночному тарифу", сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте polisia.kz, инцидент произошел 21 ноября. Трое жителей Талдыкоргана близ автовокзала наняли такси с проездом в три точки. По дороге таксист напомнил клиентам о так называемом ночном тарифе, но пассажиры резко отреагировали, что впоследствии спровоцировало между мужчинами выяснение отношений на кулаках.

"В конфликте водитель авто использовал складной нож и нанес серьезную рану одному из клиентов. Потерпевший доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

27-летнего таксиста доставили в городскую полицию для дачи показаний.

По данному факту проводится расследование по ст. 106 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В конце мая 2022 года стало известно, что в Каскелене таксист убил клиента отверткой. Тело мужчины было обнаружено на стоянке местных таксистов у шлагбаума при въезде в жилой комплекс. Скрывшегося с места происшествия 45-летнего таксиста задержали по месту жительства.