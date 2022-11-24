Целый мир в объективе: HUAWEI Mate50 Pro захватил сердца любителей фотомобильного искусства

Zakon.kz изучил новый флагманский смартфон серии HUAWEI Mate50 Pro, чтобы выяснить, какие прогрессивные технологии внедрили инженеры при его разработке и насколько он удобен при использовании.

Как заявляют производители, телефон входит в топовую линейку моделей. HUAWEI Mate50 Pro имеет интеграцию данных по собственной экосистеме продукта – операционную систему EMUI 13, суперхранилище данных SuperHub и магазин приложений HUAWEI AppGallery. Отдельного внимания достойны камеры, с которыми компания поработала особенно тщательно.

Фото: Zakon.kz

Но давайте по порядку. Современный гаджет базируется на флагманском чипе Snapdragon 8+ Gen 14G. Графический процессор – Qualcomm Adreno 730, оперативная память – 8 ГБ, 12 ГБ, 6400 МГц. Существует возможность добавить встроенную память в 256 ГБ или 512 ГБ.

К слову, Huawei не просто производит смартфоны. Компания вкладывает огромные средства в научные разработки, но в большей мере в развитие сетей 5G. Открыто 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай.

Производитель позиционирует данный смартфон как устройство для премиальной аудитории, так как, будучи флагманом, включающим в себя последние технологические инновации, HUAWEI Mate50 Pro является неотъемлемой визитной карточкой для статуса влиятельного человека. А тех, кто ценит безопасность, порадуют операционная система EMUI 13 и высокопрочное стекло Kunlun, которое представлено только для оранжевой версии цвета "Рассвет в горах".

Стоит отметить, что данное стекло – новый бренд собственного производства компании. Kunlun состоит из миллиардов нанометровых кристаллов, полученных в результате инъекций композитных ионов, которые делают его более эластичным и устойчивым к падениям. Это подтверждено пятизвездочным сертификатом от швейцарской SGS, что делает модель телефона в оранжевой версии – первым, получившим эту сертификацию.

Комплектация

В смартфоне стоит аккумулятор емкостью 4700 мАч, что намного мощнее в сравнении с предыдущей версией. По наблюдениям, за первые 15 минут смартфон заряжается на 46%, за 30 минут – на 79%, а приблизительно за 42 минуты – на 100%. Кроме того, HUAWEI Mate50 Pro поддерживает не только беспроводную зарядку, но и обратную реверсивную, превращая смартфон в автономную зарядную станцию. Такая возможность позволяет на ходу реанимировать другой телефон или подзарядить аксессуары с малоемкими аккумуляторами – наушники или часы.

В комплектации идет кабель USB Type-C, быстрая зарядка на 66 Вт, а также прозрачный силиконовый чехол. Отметим, что смартфоны давно продаются без наушников в комплекте, поэтому и здесь их нет.

Внешний вид

Телефон не компактный, но эргономичен и хорошо лежит в руке. В обхвате он удобнее, чем схожие модели других производителей, так как ширина у HUAWEI Mate50 Pro оптимальная. Кроме того, дизайн скругленных граней оригинального экрана со стекающими краями дисплея за тодобавляет внешнему виду смартфона премиальности.

Смартфон продается в разных цветовых решениях – черном глянцевом ("Элегантный черный") и серебристом ("Снежное серебро") оформлении. Также премиальная версия имеет особое покрытие корпуса из высококомфортной экокожи, а в цвете "Рассвет в горах" телефон выглядит особенно элегантно и стильно.

Существует интересная особенность от производителя – для смартфона в оранжевом цвете предусмотрено фирменное защитное стекло Kunlun, в десять раз улучшающее его прочность за счет своей уникальной технологии. Между тем весьма выгодно в этом дизайне выглядит тоненькая оранжевая полосочка на сдвоенной кнопке регулирования громкости. Она отлично гармонирует с цветом спинки, объединяя их в единую стилистическую композицию.

Сверху на корпусе телефона имеется ИК-порт, который пригодится для использования смартфона в качестве единого пульта управления. Его наличие у других моделей сейчас уже редкость. Рядом располагается и микрофон с шумоподавлением.

Внизу смартфона имеется лоток для двух nano-сим, который обрамлен резиновым уплотнителем. Таким образом, телефон основательно защищен от влаги. По словам производителей, HUAWEI Mate50 Pro в цвете "Рассвет в горах" сохраняет водонепроницаемость даже на глубине до шести метров.

В лоток можно установить и фирменную карточку памяти. Интересно, что он расположен снизу, а не традиционно сбоку. Здесь же находятся основной микрофон-динамик и разъем Type-C версии 3.1.

Wi-Fi в смартфоне 6-го поколения, Bluetooth – 5.2.

Дисплей

Диагональ экрана – 6,74, разрешение – больше чем Full FD 1212 x 2616, типа OLED. Цветоразрешение очень достойное. Стоит похвалить и цветопередачу телефона: замечено, что вечером глаза от использования гаджета устают заметно меньше, чем от других смартфонов этой категории.

Экран высокой плотности и устойчив к царапинам. Под стеклом в нижней части дисплея скрывается сканер отпечатков пальцев, что дает возможность использовать несколько вариантов в настройке безопасности разблокировки смартфона – с помощью пин-кода, отпечатка пальца или распознавания лица.

Работает автоматическая разблокировка экрана, которая срабатывает самостоятельно, когда телефон берут в руку и подносят в поле зрения – телефон разблокирует экран и светится. Для использования приложений уже понадобится сканер для входа. Существует запись разговоров.

Камеры

Фото: Zakon.kz

Задняя крышка у смартфона изготовлена из керамики, на которой дизайнер в круг собрал все четыре камеры в своеобразном хороводе.

Набор модулей следующий:

основной 50 Мп (f/1.4 ~ f/4.0, OIS);

телеобъектив 64 Мп (f/3.5, OIS);

широкоугольный объектив 13 Мп (f/2.2);

фронтальная камера 13 Мп (f/2.2).

Эксклюзивная XMAGE-камера – это возможность 10-уровневого регулирования апертуры с диафрагмой 1,4 для достижения при съемке профессионального качества. Телеобъектив сконструирован в форме перископа. Под корпусом смартфона находится система зеркал, которая способна впечатлить своими показателями увеличения.

Фотография при максимальном приближении выглядит так:

Фото: Zakon.kz Фотография, сделанная на основной сенсор. Фото: Zakon.kz

Отдельный режим "апертура" дает возможность регулирования значения диафрагмы от 1,4 физической или 0,5 цифровой, кроме того, после съемки позволяет пользователю поменять это значение у себя в галерее. При этом режим PRO дает доступ к детальным настройкам съемки, в том числе значению диафрагмы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вдобавок специалисты поработали над возможностями ночной съемки, внедрив режим Super Night Mode, что позволило без специальных настроек делать фотографии в полутьме, в итоге снимки получались яркими и четкими даже при максимально низком освещении. Конечно, любителям съемки в темное время лучше воспользоваться штативом – кадры получатся более детальными и четкими.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Широкоугольный объектив позволяет отлично захватывать гораздо больше деталей снимка, делая камеру идеальной для пейзажной фотографии и съемки городских видов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кроме того, широкоугольный объектив наделен автофокусом, который позволяет снимать макро с расстояния около 3-4 см. Когда камера поднесена близко к объекту съемки, происходит автоматическое переключение в режим супермакро, что иной раз очень выручает. Переключиться на супермакро можно и вручную в перечне дополнительных режимов съемки.

К качеству видеосъемки также нет никаких претензий. Здесь хороша четкость кадра, цветопередача при максимальном разрешении – 4K при 60 кадрах в секунду.

Персональные продукты и безопасность

В персональном каталоге софта HUAWEI AppGallery большое количество полезных программ. Приложения, которые пользователь не обнаружил, можно найти и установить в виде .apk через тот же HUAWEI AppGallery. Помимо этого, в смартфоне надежно защищены данные при загрузке и использовании их в приложениях.

Также удобно в использовании управление папками с выведенными ярлыками на экран – его можно выбрать при долгом нажатии, подобрав вид, в каком отображать ту или иную папку: компактно, размером с один ярлык или развернуто (размером с виджет), с возможностью видеть все вложенные ярлыки и быстро запускать их. Это порадует любителей систематизации, притом, что в смартфоне всегда огромное количество установленных приложений. Суперхранилище данных SuperHub способно интегрироваться с персональным компьютером, планшетом или другим смартфоном.

Большое внимание в HUAWEI Mate50 Pro разработчики уделили безопасности пользовательских данных. Кроме стандартных сканера отпечатка пальца и распознавания по лицу, в гаджет добавили и другие способы для соблюдения кибербезопасности – есть возможность обследовать смартфон на предмет имеющихся угроз. Также телефон автоматически обновляет вирусные базы для моментального обнаружения вредоносного ПО. Можно подобрать вариант шифровки данных и организовывать скрытые файлы и папки, чтобы конфиденциальность в любых ситуациях была сохранена.

Делая вывод, можно наверняка сказать, что данный смартфон подойдет как молодежи и творческим людям, которые увлекаются ведением блогов и фотоискусством, так и предпринимателям, и любителям частых путешествий.

Казахстанцы уже сегодня смогут приобрести смартфоны серии HUAWEI Mate50 на сайте партнеров компании: "Мечта", Sulpak, Technodom, а также в официальном онлайн-магазине Huawei Official Store на Kaspi.kz.

Рекомендованная розничная цена для каждой модели составляет:

HUAWEI Mate50 Pro (8+512 Гб доступен только в цвете "Рассвет в горах") – 599 990 тенге. В подарок смарт-часы: HUAWEI Watch GT 3 Pro White Leather Strap;

HUAWEI Mate50 Pro (8+256 Гб цвета "Элегантный черный" и "Снежное серебро") – 549 990 тенге. В подарок смарт-часы: HUAWEI Watch GT 3 (42mm) Black/Light Gold";

HUAWEI Mate50 (8+256 Гб цвета "Элегантный черный" и "Снежное серебро") – 499 990 тенге. В подарок смарт-часы: HUAWEI Watch GT 2 (46 mm) Matte Black.

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