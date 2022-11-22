Топ-10 причин сменить психолога

У каждого психолога свой стиль работы и подход. Несмотря на это, озвучены явные признаки того, когда нужно поменять специалиста, сообщает Zakon.kz.

Причина №1: Вы не чувствуете связь

Хорошие отношения между психологом и клиентом являются залогом успешной терапии. Однако если вы не чувствуете связь и не доверяете своему психологу, видимо, пора искать замену.

Причина №2: Вы не замечаете улучшений

Вы встречаетесь с психотерапевтом уже несколько месяцев, но у вас нет ощущения хотя бы какого-либо прогресса. Есть проблемы, для решения которых требуется больше времени, и научиться справляться с ними труднее. Хуже, если у вас так и не появилось надежды на перемены.

Причина №3: Нет границ

Психотерапевт перестал видеть в вас клиента. Он детально обсуждает с вами свою личную жизнь или проблемы, не имеющие отношения к терапии. Он может чрезмерно интересоваться подробностями вашей интимной жизни. Он хочет дружить с вами за пределами своего кабинета. Похоже, что у него есть проблемы с сохранением дистанции.

Причина №4: Рассеянный психолог

Вам все больше кажется, что у психотерапевта проблемы с концентрацией внимания. Во время сеанса он отвечает на телефонные звонки или сидит в телефоне. Кажется, что он думает о чем-то постороннем. Иногда он как будто засыпает. Это не просто невежливо, вы ведь ему платите.

Причина №5: Вы перестали быть в центре внимания

Если на протяжении сеанса психотерапевт говорит только о себе, это не очень хороший признак. Какой-то уровень откровенности с его стороны может иметь терапевтический эффект, но психолог не должен оказаться в центре беседы. Если вам не дают вставить ни слова, подумайте об этом.

Причина №6: Психолог не соблюдает нейтралитет

Психотерапевт во всех вопросах солидаризируется либо с вами, либо с вашим партнером (если вы проходите семейную терапию). Да, бывают ситуации, когда психолог должен согласиться с кем-то одним в конкретном случае, но он не должен становиться на ту или иную сторону. У психотерапевта могут быть собственные проблемы, которые вылезают наружу во время сеанса.

Причина №7: Осуждение и оценка

Чувство вины из-за того, что вы делаете или сделали то, что не вписывается в вашу систему ценностей, может быть вполне адекватной реакцией на ситуацию. Психотерапевт может исследовать это чувство, не заставляя пациента считать себя плохим. Если вам кажется, что психолог пытается вас судить, выставляет вам оценки, попробуйте найти ему замену.

Причина №8: Он навязывает свои взгляды

У каждого психолога есть своя система ценностей. Ее не может не быть. Но профессия не позволяет психотерапевту навязывать свои взгляды другим людям. Это не означает, что во время сеансов нельзя исследовать такие вопросы, как духовность, но навязывать свои ценности категорически запрещается, пишет psychologies.ru.

Причина №9: У него нет специализации

Некоторые специалисты утверждают, что могут заниматься широким кругом проблем, однако лучше искать психолога, который специализируется на вашей проблеме, у которого есть диплом или сертификат, позволяющие ему работать именно в этой области. Особенно это касается работы с зависимостями.

Причина №10: Он отменяет встречи, часто опаздывает

Время от времени такое может случиться с любым человеком, и психотерапевт не исключение. Но если он опаздывает постоянно, тем самым он демонстрирует неуважение к вам и вашему времени. Терапевт ожидает от вас пунктуальности, и от него она требуется тоже.

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