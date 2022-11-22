Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин
РГП "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение о выпадении осадков в регионе.
Потому спасатели просят не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.
"Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!"Пресс-служба ДЧС города Алматы
Также спасатели рекомендуют:
в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре отложить прогулку в горную местность, дождавшись хорошей погоды;
если вы уже в горах, быть внимательны и следите за изменением погодных условий;
если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;
не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;
в рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;
крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении;
ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!