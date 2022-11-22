Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин

РГП "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение о выпадении осадков в регионе.

Потому спасатели просят не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.

Также спасатели рекомендуют:

в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре отложить прогулку в горную местность, дождавшись хорошей погоды;

если вы уже в горах, быть внимательны и следите за изменением погодных условий;

если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

в рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении;