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Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин

БАО Фото: Zakon.kz
Департамент по ЧС Алматы обратился к алматинцам и гостям города. В связи с погодными условиями в период 21-25 ноября и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

РГП "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение о выпадении осадков в регионе.

Потому спасатели просят не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.

"Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!"Пресс-служба ДЧС города Алматы

Также спасатели рекомендуют:

  • в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре отложить прогулку в горную местность, дождавшись хорошей погоды;

  • если вы уже в горах, быть внимательны и следите за изменением погодных условий;

  • если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

  • не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

  • в рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

  • крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении;

  • ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

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