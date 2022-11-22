Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Туман, дождь и снег ожидаются в Казахстане в среду

штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 23 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром – туман, гололед.

На севере, в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром – временами туман.

На большей части Восточно-Казахстанской области – снег, на севере, востоке области сильный снег. На севере, в центре, на юге области – низовая метель. Ветер северо-западный на севере, в центре, юге области, 15-20 м/с.

Ночью в горных и предгорных районах области Жетысу – временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный на востоке области, порывы 17-22 м/с.

На севере, западе, востоке Актюбинской области – гололед, на юге, востоке области – туман. В Актобе ночью – гололед.

Читайте также

Какие выводы сделала миссия БДИПЧ ОБСЕ после выборов президента Казахстана

В Европе цена на газ превысила 1280 долларов за 1 тыс. кубометров

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
квартиры
В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления