Участок трассы в Жетысуской области временно закрыт для всех видов транспорта
Фото: Zakon.kz
В АО "НК КазАвтоЖол" предупредили о том, что из-за непогоды на перевале Алтынэмель автодороги республиканского значения Р-20 Сарыозек – Коктал вводится ограничение дорожного движения для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.
В регионе обильные осадки, метель, порывистый ветер до 20 м/с.
Ограничение вводится с 20:30 по времени Астаны на 45-68 км, где проводится капитальный ремонт.
Как отмечается, на данном участке капитального ремонта задействовано шесть единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что из-за погоды ограничения введены на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.
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