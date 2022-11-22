Участок трассы в Жетысуской области временно закрыт для всех видов транспорта

Фото: Zakon.kz

В АО "НК КазАвтоЖол" предупредили о том, что из-за непогоды на перевале Алтынэмель автодороги республиканского значения Р-20 Сарыозек – Коктал вводится ограничение дорожного движения для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

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