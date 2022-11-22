Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Участок трассы в Жетысуской области временно закрыт для всех видов транспорта

дорога Фото: Zakon.kz
В АО "НК КазАвтоЖол" предупредили о том, что из-за непогоды на перевале Алтынэмель автодороги республиканского значения Р-20 Сарыозек – Коктал вводится ограничение дорожного движения для всех видов автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В регионе обильные осадки, метель, порывистый ветер до 20 м/с.

Ограничение вводится с 20:30 по времени Астаны на 45-68 км, где проводится капитальный ремонт.

Как отмечается, на данном участке капитального ремонта задействовано шесть единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что из-за погоды ограничения введены на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

Читайте также

Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 268

В Семее гвардейцы спасли жизнь беременной женщине

Виновника аварии задержали при помощи вживленного в лошадь чипа

Елена Беляева
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
квартиры
В Алматы назвали ЖК, в которых не рекомендуют покупать квартиры
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления