Житель Жетысу рассказал о 10 годах рабства на ферме

Житель Жетысу Николай Бочкарев рассказал, что 10 лет бесплатно работал на фермера, сообщает Zakon.kz.

По словам пострадавшего, который записал видео и опубликовал в соцсетях, в 2012 году его пригласили на работу, но пришлось вкалывать без выходных и права уволиться. Мужчина говорит, что сбежал в ноябре. Причем, как уточняет телеканал "Астана", не один, а с четырехлетней дочерью на руках. Однако жить свободной жизнью не может, якобы документы его остались у хозяина фермы.

"Документы мои находятся у Исмаилова Жумагали. Если я опять туда пойду, будет опять также: расправа и рабство. Помогите мне достать их, вернуть документы, чтобы я жил нормально, своей жизнью". Николай Бочкарев

В полиции сообщили, что зарегистрировали видеообращение пострадавшего. Его просят связаться с полицейскими.