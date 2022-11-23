Байден примет решение об участии в выборах президента США после диалога с семьей

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что президент США Джо Байден намерен посоветоваться с членами своей семьи перед тем как принять решение об участии в президентских выборах 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, глава Соединенных Штатов не раз говорил, что планирует участие, однако ему требуется поддержка близких.

"У него будет частная беседа с членами семьи. Я, разумеется, не стану рассказывать о том, как могла бы выглядеть и какой могла бы быть эта беседа. Это абсолютно точно является исключительным правом президента - провести такую беседу со своей семьей и принять решение. Я не стану слишком сильно в это углубляться, поскольку это предстоящие выборы. Президент намерен в них участвовать, и этим я ограничусь", - сказала Жан-Пьер.

Отметим, что 20 ноября Джо Байдену исполнилось 80 лет.

Ранее президент США заявлял, что планирует бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале 2023 года. По его словам, он, в частности, рассчитывает обсудить этот вопрос с первой леди Джилл Байден в период между Днем благодарения (24 ноября) и Рождеством (25 декабря).