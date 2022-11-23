Головная боль может быть опасной для жизни – врач
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Невролог Виктор Шахнович рассказал о том, что головная боль может указывать на на ряд опасных для жизни заболеваний. К примеру, на высокое внутричерепное давление, сообщает Zakon.kz.
Как объяснил в беседе с life.ru доктор медицинских наук, повышенное внутричерепное давление — результат нарушения баланса между производством ликвора (спинномозговой жидкости) и его оттоком.
"Причин для повышения ВЧД может быть много: травмы, опухоли, инфекционные заболевания, гидроцефалия, кислородное голодание, внутримозговые кровоизлияния, сужение просвета сосудов, питающих головной мозг, кисты, аневризмы и т.д.", – рассказал специалист.
Среди признаков высокого внутричерепного давления:
головная боль, отдающая в глаза,
снижение артериального давления,
тошнота,
слабость,
головокружение.
По словам специалиста, также при головной боли может страдать острота зрения. Шахнович порекомендовал при обнаружении какого-либо из симптомов не откладывать визит к врачу.
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