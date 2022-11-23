Головная боль может быть опасной для жизни – врач

Невролог Виктор Шахнович рассказал о том, что головная боль может указывать на на ряд опасных для жизни заболеваний. К примеру, на высокое внутричерепное давление, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил в беседе с life.ru доктор медицинских наук, повышенное внутричерепное давление — результат нарушения баланса между производством ликвора (спинномозговой жидкости) и его оттоком.

"Причин для повышения ВЧД может быть много: травмы, опухоли, инфекционные заболевания, гидроцефалия, кислородное голодание, внутримозговые кровоизлияния, сужение просвета сосудов, питающих головной мозг, кисты, аневризмы и т.д.", – рассказал специалист.

Среди признаков высокого внутричерепного давления:

головная боль, отдающая в глаза,

снижение артериального давления,

тошнота,

слабость,

головокружение.

По словам специалиста, также при головной боли может страдать острота зрения. Шахнович порекомендовал при обнаружении какого-либо из симптомов не откладывать визит к врачу.