В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам

Жители села Бесагаш в Алматинской области остались без улицы. Из-за того, что у нее нашелся частный владелец, привычный доступ к своим домам теперь для них заблокирован, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, оказалось, что довольно давно улицу выкупил один из соседей сельчан. Однако, сами жители о такой покупке узнали лишь три месяца назад, когда хозяин дороги внезапно решил оградить свой участок.

Теперь людям не остается ничего другого, как объезжать весь аул. А тем, у кого машины нет, и вовсе приходится часами добираться по слякоти и бездорожью. Неудобства коснулись 50 семей.

"Знали бы вы, как мы радовались всей семьей при покупке земельного участка. Три миллиона отдали, чтобы жить здесь. Дом своими руками построили. А теперь даже машину припарковать негде, вот и оставляем ее за аулом. А сами пешком добираемся", - сказал местный житель Сырым Адильгазин.

В телесюжете говорится, что оставленные без присмотра авто давно стали легкой наживой для воров. Буквально пару дней назад кто-то из злоумышленников разбил в машине стекло и украл запчасти. Виновника найти так и не удалось.

Местные власти на просьбы местных жителей вернуть улицу в общее владение, лишь разводят руками. Говорят, что в этой ситуации они бессильны.

"Мы Ринату предлагали всевозможные варианты. Мы говорили, давайте, будем менять участок с архитектором вместе, конфигурацию вашего участка. Всевозможные варианты, он ни на что не согласен. У него госакт есть, он огородил земельный участок и говорит, что еще не решил, чем будет заниматься, но это его право". Заместитель акима Бесагашского сельского округа Алибек Рамазанов

Хозяин территории, как собственник, имеет законное право его огородить. Вместе с тем, журналисты задаются вопросами: как строили дома другие жители села? Почему изначально в планах не оказалось этой улицы, и как продавали участок, зная, что лишат людей подъездного пути? Чтобы исправить ситуацию, необходимо вернуть участок на баланс государства. Однако, нынешний землевладелец свою территорию возвращать отказался, говорят в местном акимате. Чиновники заверили, что сейчас они ищут другие пути решения наболевшей проблемы.

2 августа сообщалось о том, что жители дачного массива "Аксункар" в Алматинской области страдают из-за промышленных отходов местного пивоваренного завода. Люди рассказали, что буквально задыхаются от алкогольных испарений и зачастую не могут выйти из своих домов.