Германия выведет своих военных из Мали в 2024 году

Немецкие военные прекратят участие в миротворческой миссии ООН, действующей в Мали, в связи с "препятствованием местных властей ее работе". Такое заявление сделала 22 ноября глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает Zakon.kz.

Немецкое участие в миссии ООН будет полностью прекращено к маю 2024 года "в соответствии с очень упорядоченным планом", приводит слова главы ведомства DW.

Ламбрехт заявила, что правящая в Мали военная хунта целенаправленно препятствует работе миссии ООН, одновременно делая ставку на "российские силы". В последнее время власти этой африканской страны перестали выдавать разрешение на полеты германских разведывательных дронов, в то время как именно военная разведка является ключевой задачей бундесвера. Такие действия малийских властей связаны с появлением наемников из РФ, считает Ламбрехт.

На февраль 2024 года в стране намечены выборы, миссия бундесвера должна быть окончательно прекращена только после них, подчеркнула Кристина Ламбрехт.

Одновременно с выводом бундесвера из Мали в Германии планируют усилить поддержку соседней страны Нигера.

По данным издания, ранее Великобритания объявила о скором прекращении участия в миссии ООН. Как отмечает издания, миссия бундесвера, начавшаяся в 2013 году, считается одной из самых опасных и многочисленных, количество немецких военных в Мали доходило до 1400 человек.

17 августа нынешние власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов. Весной правительство страны разорвало соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска, задействованные в антитеррористических операциях "Бархан" и "Такуба". 15 августа Мали покинул последний французский солдат.