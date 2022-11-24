Рост заболеваемости коронавирусом произошел за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в РК выявили 123 новых случая коронавируса, сообщает Zakon.kz.

На 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 817 человек (666 КВИ+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 122 пациента, на амбулаторном уровне – 695 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Сутками ранее в Казахстане выявили 97 заболевших коронавирусом.