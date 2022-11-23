Названы четыре варианта полезного завтрака

Зачастую люди пропускают завтрак из-за нехватки времени. Но специалисты уверяют, что, несмотря на обстоятельства, нужно находить время для завтрака. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о четырех вариантах полезного и быстрого завтрака, сообщает Zakon.kz.

Первое из этих блюд – гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Такое блюдо можно легко приготовить дома и сделать запас на несколько дней. Дополнить гранолу можно стаканом молока или йогурта.

Второе полезное блюдо – творожная запеканка. Это сытный и полезный завтрак. Подавать запеканку можно с ягодами или фруктами.

Следующее блюдо – овсянка в банке, набирающая популярность из-за своей оригинальности и быстроты приготовления.

Также для завтрака отлично подойдет тортилья с сыром и овощами. На приготовление блюда уйдет всего десять минут. В тортилью можно добавить ветчину, курицу, овощи, пишет Life.ru.

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