Названы четыре варианта полезного завтрака
Первое из этих блюд – гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Такое блюдо можно легко приготовить дома и сделать запас на несколько дней. Дополнить гранолу можно стаканом молока или йогурта.
Второе полезное блюдо – творожная запеканка. Это сытный и полезный завтрак. Подавать запеканку можно с ягодами или фруктами.
Следующее блюдо – овсянка в банке, набирающая популярность из-за своей оригинальности и быстроты приготовления.
Также для завтрака отлично подойдет тортилья с сыром и овощами. На приготовление блюда уйдет всего десять минут. В тортилью можно добавить ветчину, курицу, овощи, пишет Life.ru.
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