Акимат Алматы сможет привлекать внешние займы

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О развитии агломераций" и пакет сопутствующих поправок к нему, которым разрешается акимату Алматы привлекать внешние займы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Закиржана Кузиева, законопроект РК "О развитии агломераций" и пакет сопутствующих поправок, разработаны во исполнение поручений главы государства от 1 сентября 2021 года.

Он отметил, что сопутствующим законопроектом вносятся изменения в 2 кодекса РК и 5 законов.

"В частности, предусматривается предоставление права внешнего заимствования акимату города Алматы для финансирования проектов развития устойчивой инфраструктуры на территории агломерации". Закиржан Кузиев

Также предлагается расширение полномочий местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспортной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, реализации бюджетных процессов.

Мажилисмен добавил, что еще предусматривается взаимодействие бюджетов одного уровня по совместному финансированию проектов агломерации, направленных как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны. Это, например, социальные, инфраструктурные проекты и другие.

Касательно основного законопроекта он отметил, что документ состоит из 14 статей и предусматривает введение ключевых понятий, таких как "агломерация", "территория агломерации", "состав агломерации" и критериев отнесения населенных пунктов к агломерации.

"Агломерация будет состоять из центра с численностью населения свыше 500 тысяч человек и пригородной зоны, имеющих между собой повседневные трудовые и производственные связи; внедрение новой модели управления агломерациями. Где на региональном и республиканском уровнях будут созданы Советы по агломерациям для обеспечения межведомственной координации и решения вопросов развития агломераций". Закиржан Кузиев

Вдобавок законопроектом предлагается разработка на пятилетний период Комплексного плана развития агломерации.

Вместе с тем, отвечая на вопросы депутатов, министр нацэкономики РК Алибек Куантыров рассказал, что для развития пригородов акимат Алматы еще сможет передавать какие-то определенные средства акимату Алматинской области.

"Если взять Алматы и Алматинскую область, то с учетом прилегающей территории к городу Алматы есть районы, где не так развита социальная инфраструктура, и жителям данных прилегающих районов приходится ехать в город. А город рассчитан только на горожан, соответственно, идет определенное давление на инфраструктуру. Для этого дается возможность, чтобы бюджет города Алматы при имеющихся финансовых возможностях передавал определенные бюджетные ассигнации прилегающей территории, то есть бюджету Алматинской области". Алибек Куантыров

В 2020 году постановлением Правительства РК утвержден Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года.