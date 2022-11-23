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"Барыс" перед матчем с "Ак Барсом" усилился канадским защитником

Хоккей Игрок Барыса Фото: hcbarys.kz
23 ноября хоккейный клуб "Барыс" на своей площадке принимает один из титулованных клубов КХЛ – "Ак Барс". Перед этим поединком казахстанцы укрепили свою оборону, пригласив канадского защитника Алекса Гранта, сообщает Zakon.kz.

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Накануне астанинский клуб официально сообщил о заключении контракта с Алексом Грантом. Контракт с канадским защитником будет действовать до конца текущего сезона, информирует пресс-служба команды "Барыс".

Грант играет в Континентальной хоккейной лиге уже 4 года, ранее большую часть своей карьеры он провел в АХЛ (США). На протяжении четырех сезонов Алекс выступал в майке финского "Йокерита", где являлся одним из лидеров по результативности.

Алекс выступал на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной Канады. Новый сезон защитник начал в питерском СКА, где отыграл 16 матчей и заработал 6 (1+5) баллов. В "Барысе" Грант получил №51.

Куандык Шынасилов
Барыс
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