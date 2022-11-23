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Миннацэкономики Казахстана ожидает укрепления тенге к рублю

Миннацэкономики Казахстана ожидает укрепления тенге к рублю Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров прокомментировал интерес российских инвесторов к казахстанскому тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, как может отразиться на курсе нацвалюты тот факт, что объем торгов тенге на Московской бирже превысил 4,2 млрд рублей.

"Валюта торгуется на Московской бирже, что является хорошим показателем. Это значит, что тенге имеет спрос. Я думаю, что данный тренд позволит укрепить тенге по отношению к рублю, к другим валютам. Это также хорошо скажется и на инфляции, потому что мы импортируем часть товаров и продуктов питания. Но что касается паритета рубля к тенге, то это положительно скажется на укреплении тенге", – ответил министр нацэкономики Казахстана Алибек Куантыров.

По его словам, в целом итоги года показывают стабильную динамику, если не рассматривать ажиотажные периоды.

"Этот год показал, что тенге – достаточно стабильная и сильная валюта. Ввиду разных факторов именно по отношению к рублю тенге девальвировался частично, но с учетом складывающихся факторов следует ожидать укрепления тенге". Алибек Куантыров

Активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалых уровней. На минувшей неделе объемы торгов тенге превысили 4,2 млрд рублей.

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