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Застрелил жену из охотничьего ружья: появились подробности

Застрелил жену из охотничьего ружья Фото: pxhere
В Алматинской области 19 ноября муж застрелил жену из охотничьего ружья. Близкие рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

По словам соседей, муж погибшей иногда выпивал, скандалов в семье не замечали.

По информации первого канала "Евразия", мужчина работал трактористом. Погибшая последние 4 года работала в детском саду. Сначала помощником воспитателя, затем в должности администратора. Коллеги вспоминают ее как собранного и ответственного сотрудника.

По некоторым данным, мужчина приревновал жену. И она за день до смерти ушла к матери.

В семье трое сыновей. Младшему – 12 лет. Охотничье ружье, из которого отец семейства стрелял, было зарегистрировано. Орудие убийства изъято. Подозреваемый задержан.

Следователями начато досудебное расследование в отношении 47-летнего мужчины.

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Анастасия Стативкина
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