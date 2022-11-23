Застрелил жену из охотничьего ружья: появились подробности

В Алматинской области 19 ноября муж застрелил жену из охотничьего ружья. Близкие рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

По словам соседей, муж погибшей иногда выпивал, скандалов в семье не замечали.

По информации первого канала "Евразия", мужчина работал трактористом. Погибшая последние 4 года работала в детском саду. Сначала помощником воспитателя, затем в должности администратора. Коллеги вспоминают ее как собранного и ответственного сотрудника.

По некоторым данным, мужчина приревновал жену. И она за день до смерти ушла к матери.

В семье трое сыновей. Младшему – 12 лет. Охотничье ружье, из которого отец семейства стрелял, было зарегистрировано. Орудие убийства изъято. Подозреваемый задержан.

Следователями начато досудебное расследование в отношении 47-летнего мужчины.