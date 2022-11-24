Дешево и быстро: специалист рассказал, насколько вредны полуфабрикаты

Большую часть жизни казахстанцев сейчас занимает работа, и готовить после у большинства просто не остается времени. Многие уже давно отдали свое предпочтение полуфабрикатам. Их выбор поражает, но главное – их быстро и легко приготовить.

Врач общей практики Рауан Нуркенов рассказал Zakon.kz о возможных последствиях регулярного употребления готовых замороженных продуктов.

Современный ритм жизни не оставляет времени регулярно баловать себя кулинарными блюдами, поэтому многие, чтобы сэкономить время, предпочитают питаться полуфабрикатами. Замороженные котлеты, пельмени, манты, вареники и голубцы – это не весь ассортимент, который могут предложить крупные казахстанские торговые сети. На их приготовление, как правило, уходит не больше получаса. Однако насколько полезно питаться полуфабрикатами?

По словам специалиста, в полуфабрикатах обычно используются вредные для здоровья трансжиры, поскольку они увеличивают срок хранения.

"Тяжелые трансжиры повышают образование в организме атеросклеротических бляшек, которые в свою очередь способствуют ухудшению состояния здоровья у пациентов с артериальной гипертензией. Про консервированные продукты могу сказать, что они – основная причина возникновения такого заболевания, как ботулизм. Так что стоит быть очень внимательным с консервированными продуктами и тщательно контролировать процесс консервации. В целом хранить продукты питания можно и нужно. Но техника замораживания и пастеризация должна соблюдаться очень строго". Врач общей практики городской поликлиники №36 Алматы Рауан Нуркенов

Медик добавил, что тот продукт, который мы сегодня оставляем на длительное хранение, завтра будет обеспечивать наш организм белками, углеводами и полезными жирами.

Кроме того, Рауан Нуркенов пояснил, что фарш из мяса больного животного или недостаточно обработанный и недожаренный способствует началу такого заболевания, как бруцеллез. Это поражает сгибательные суставы опорно-двигательной системы.

Что касается замороженной еды, то лучше ее не есть вовсе, либо употреблять крайне редко.

В рыбных полуфабрикатах могут находиться паразиты, которые представляют большую опасность, а именно – гельминты, которые выживают даже при заморозке.

Специалист также перечислил ряд потенциальных вредных последствий для здоровья, в их числе:

диабет и высокое кровяное давление, так как полуфабрикаты содержат высокое количество сахара, натрия и жиры;

болезни сердца;

риск развития ожирения;

возможность развития пищеварительных заболеваний и значительного снижения количества витаминов и питательных веществ в организме;

повышенный риск развития рака;

риск привыкания, так как мы испытываем постоянную потребность в их приятном вкусе.

Если говорить об обработке продуктов, то основная польза заключается в том, что человек может получить больше продуктов, богатых питательными и полезными веществами.

"Молоко и соки иногда обогащены кальцием и витамином D, а хлопья для завтрака могут содержать клетчатку. Например, обработка делает коровье молоко безопасным для употребления. Продукт пастеризуется, чтобы убить вредные бактерии", – рассказал врач.

В продолжении он уточнил, что обработка также может помочь сохранить питательные вещества в продуктах, которые мы едим. Например, резкое замораживание, которое классифицируется как минимальная обработка, позволяет фруктам и овощам сохранять питательные вещества, которые они могут потерять при обычном хранении в холодильнике.

По словам Рауана Нуркенова, консервированные фрукты (упакованные в воду или собственный сок) – тоже удобный вариант, когда свежие фрукты недоступны. Некоторые продукты с минимальной обработкой, такие как предварительно нарезанные и вымытые овощи в пакетах, – это качественные полуфабрикаты для занятых людей.

Из полезных полуфабрикатов диетолог выделил сухофрукты, компотные смеси, зерновые хлопья. Подобные продукты можно использовать в ежедневном рационе.

В заключении врач посоветовал внимательно читать состав изделий и обращать внимание на срок годности, чтобы не заразиться паразитами. По возможности отказаться от полуфабрикатов и отдать предпочтение натуральным и свежим продуктам. И, конечно, начать готовить самим.