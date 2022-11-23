Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара незначительно снизился на торгах 23 ноября

тенге Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,65 тенге, опустившись на 0,14 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,48 тенге (-0,23).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось.

Курс евро установлен Нацбанком в 475,15 тенге, рубля – в 7,64 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 472-480 тенге, российские рубли – по 7,25-7,47 тенге.

Мировые цены на нефть слабо снижаются в среду утром. По состоянию на 11:42 по времени Астаны, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,26%, до 88,13 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 80,77 доллара.

Читайте также

Курсы валют на 23 ноября в обменниках Казахстана

В новом выпуске FreedomTalks: как работающей семье купить квартиру в Казахстане

Тенге вытесняет лидеров с российской биржи

Ирина Лукичева
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
Названы знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления