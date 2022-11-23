Курс доллара незначительно снизился на торгах 23 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,65 тенге, опустившись на 0,14 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,48 тенге (-0,23).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось.

Курс евро установлен Нацбанком в 475,15 тенге, рубля – в 7,64 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-467 тенге, евро – по 472-480 тенге, российские рубли – по 7,25-7,47 тенге.

Мировые цены на нефть слабо снижаются в среду утром. По состоянию на 11:42 по времени Астаны, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,26%, до 88,13 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 80,77 доллара.