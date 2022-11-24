Крысы ищут спасения от холода в автомобилях усть-каменогорцев

На порчу автомобильного оборудования крысами пожаловались владельцы машин в микрорайоне "Пристань" в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Александр Мишаев рассказал каналу "Астана" о том, что каждый день, прежде чем сесть в машину, внимательно ее осматривает. Говорит, если вредители доберутся и до двигателя, он не удивится.

"Неделю назад голубь старый под капотом был обглоданный крысой, сейчас холодно они и лезут в тепло, а есть надо, и обгрызают, и провода будут грызть - это в порядке вещей, бороться надо. Кошмар", - рассказал житель Усть-Каменогорска Александр Мишаев.

Во дворах проблем с мусором не наблюдается. Однако грызуны, пугая жителей, продолжают появляться. Горожане связывают обострение проблемы с тем, в домах перестали проводить спецобработку.

Санврачи, в свою очередь, заявили, что крысы в микрорайоне "Пристань" - не их зона ответственности. Сославшись на статью санитарных правил, в ведомстве жителям посоветовали обратиться в КСК.

"Согласно статьи 107 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации", профилактическая дератизация проводится местными исполнительными органами районов и городов", - прокомментировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В отличие от санврачей, горожане советуют жителям микрорайона в соцсетях проверенный народный способ - завести котов.

В местном КСК подтвердили, что в ближайшие дни специалисты компании, занимающейся дератизацией, проведут в микрорайоне обработку подвалов.

В прошлом году холода привели к нашествию крыс на вокзале в Семее.