Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Крысы ищут спасения от холода в автомобилях усть-каменогорцев

крыса Фото: pexels
На порчу автомобильного оборудования крысами пожаловались владельцы машин в микрорайоне "Пристань" в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Александр Мишаев рассказал каналу "Астана" о том, что каждый день, прежде чем сесть в машину, внимательно ее осматривает. Говорит, если вредители доберутся и до двигателя, он не удивится.

"Неделю назад голубь старый под капотом был обглоданный крысой, сейчас холодно они и лезут в тепло, а есть надо, и обгрызают, и провода будут грызть - это в порядке вещей, бороться надо. Кошмар", - рассказал житель Усть-Каменогорска Александр Мишаев.

Во дворах проблем с мусором не наблюдается. Однако грызуны, пугая жителей, продолжают появляться. Горожане связывают обострение проблемы с тем, в домах перестали проводить спецобработку.

Санврачи, в свою очередь, заявили, что крысы в микрорайоне "Пристань" - не их зона ответственности. Сославшись на статью санитарных правил, в ведомстве жителям посоветовали обратиться в КСК.

"Согласно статьи 107 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации", профилактическая дератизация проводится местными исполнительными органами районов и городов", - прокомментировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В отличие от санврачей, горожане советуют жителям микрорайона в соцсетях проверенный народный способ - завести котов.

В местном КСК подтвердили, что в ближайшие дни специалисты компании, занимающейся дератизацией, проведут в микрорайоне обработку подвалов.

В прошлом году холода привели к нашествию крыс на вокзале в Семее.

Читайте также

Сербия и Косово достигли соглашения по автомобильным номерам

20 семей в Жамбылской области не могут узаконить свои дома

Возраст молодежи Казахстана увеличат до 35 лет

Павел Покровский
Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
Названы знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления