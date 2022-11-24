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Экс-начальнику МПС Шымкента вдвое сократили тюремный срок

Бывшему начальнику МПС Шымкента сократили срок, Мухтар Бухарбаев Фото: Zakon.kz
Бывшему руководителю Местной полицейской службы ДП Шымкента Мухтару Бухарбаеву 23 ноября срок лишения свободы сократили с 7 до трех с половиной лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, аппеляционный суд считает, что Мухтар Бухарбаев виновен в мошенничестве, а не превышении должностных полномочий.

Потерпевший командир роты ДП Шымкента Азамат Аимбетов с этим категорически не согласен и намерен добиться справедливости.

"Как они говорят, то что я просил какую то должность. Я никакую должность не просил, это во-первых. Я стал командиром роты законным образом. (...) Я еще хочу ответить людям, которые пишут "откуда такие деньги у Азамата Аимбетова?". Я хочу так сказать, это деньги моего отца. У меня отец занимается бизнесом. Он всегда меня поддерживает, вот я у отца и брата брал".Командир роты ДП Шымкента Азамат Аимбетов

Сторона защиты Азамата Аимбетова намерена подать кассационную жалобу в верховный суд. По словам адвоката Талгата Есимова, прокуратура Шымкента также не согласна с решением апелляционной коллегии и готовит ходатайство в генпрокурору страны по внесению протеста.

"Это дело расследовало и Антикор, и следственное управление КНБ. Объективно был допрошен ряд свидетелей, в том числе водитель Бухарбаева, который выступил против него. Даже был такой случай, когда Аимбетов передавал денежные средства по Каспи водителю на памятник отца Бухарбаева, который скончался. Он даже скидывался на памятник. О каком мошенничестве идет речь? Какое мошенничество усмотрела апелляционная инстанция Шымкента? Я в шоке". адвокат Азамата Аимбетова Талгат Есимов

В судебной коллегии Шымкента, смягчение приговора Бухарбаеву подтвердили. По словам судьи, действия Бухарбаева не вытекали из его служебного положения, по этой причине приговор экс-начальнику МПС переквалифицировали.

Первоначально он говорил, что он занимает эти деньги, мол верну их. А потом сказал, что он напишет представление на власть и помогу назначить командиром роты. Поэтому коллегия рассмотрела в его действиях обман. Бухарбаев не имеет право назначить его командиром роты, он только может написать представление вышестоящему органу. Поэтому коллегия переквалифицировали его действия.судья судебной коллегии по уголовным делам суда Шымкента Низамиддин Жамашов

Как сообщал Антикор, 25 апреля Мухтара Бухарбаева задержали и водворили в изолятор временного содержания.

За три месяца до этого в социальных сетях появилось видеообращение командира роты ДП Шымкента. Полицейский обращается к президенту Казахстана и министру внутренних дел, обвинив Бухарбаева в многочисленных поборах и превышении служебных полномочий.

15 сентября Мухтара Бухарбаева приговорили к семи годам колонии общего режима, а также пожизненно запретили работать на госслужбе и в правоохранительных органах.

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