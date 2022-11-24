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Обоснованность приватизации некоторых энергетических объектов проверят в Казахстане

Смаилов Фото: пресс-служба правительства
Алихан Смаилов 23 ноября провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Участники обсудили условия возврата в республиканскую собственность финансовой организации, ранее переданной из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной стоимости. В настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование.

Кроме того, рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и цифровых медицинских систем.

Премьер-Министр также поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны.

22 ноября Алихан Смаилов назвал основную задачу правительства на ближайшие семь лет.

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