Обоснованность приватизации некоторых энергетических объектов проверят в Казахстане

Алихан Смаилов 23 ноября провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Zakon.kz.

Участники обсудили условия возврата в республиканскую собственность финансовой организации, ранее переданной из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной стоимости. В настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование.

Кроме того, рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и цифровых медицинских систем.

Премьер-Министр также поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны.

22 ноября Алихан Смаилов назвал основную задачу правительства на ближайшие семь лет.