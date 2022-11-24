Названы самые высокооплачиваемые гонщики "Формулы-1"

Опубликован список самых высокооплачиваемых гонщиков "Формулы-1" в 2022 году. Лидером стал действующий двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен, который заработал около 60 млн долларов, сообщает Zakon.kz

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Как подсчитали эксперты Forbes, из указанной суммы 40 млн являются зарплатой, а остальные составляют бонусы.

В рейтинге самых богатых автогонщиков мира Ферстаппен опередил англичанина Льюиса Хэмилтона, семикратного чемпиона "Ф-1". Британец за этот сезон получил 55 млн. Замыкает данный список не менее прославленный пилот из Испании Фернандо Алонсо с чеком в 30 млн.

Фото: Instagram/maxverstappen1

В Топ-5 высокооплачиваемых штурманов также вошли мексиканец Серхио Перес – 26 млн и гонщик из Монако Шарль Леклер – 23 млн.