XIII Зимний благотворительный бал состоится в Астане

8 декабря в столице пройдет XIII ежегодный Зимний благотворительный бал, который проводится Корпоративным фондом "Болашақ", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель попечительского совета фонда "Болашак" Динара Гаплан отметила, что главная цель мероприятия – привлечение внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.

По ее словам, организация XIII Зимнего благотворительного бала проходит при поддержке Hilton Astana, компаний BI Group, A-EventKZ и столичного акимата. Спонсоры бала – АО "Нурбанк" и компания Astana Business Aviation.

"Это единственный в Казахстане бал с историей, традиционно собирающий представителей бизнеса, дипломатов, общественных и политических деятелей". Динара Гаплан

Главная часть бала – это благотворительный аукцион, где одним из лотов будет представлена гитара, которую передал основатель и первый руководитель легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Досым Сулеев, а также уникальная виниловая пластинка с первыми хитами группы.

Фото: Корпоративный фонд "Болашақ"

"Если человек не заботится о молодежи, о детях и о своем будущем, то у него нет головы, а если он не проявляет жалость, сострадание к людям, особенно к детям – у него нет сердца. Поэтому я здесь. Поскольку я первый руководитель ансамбля, основатель, от имени ансамбля хотел бы вручить вещи, которые стали для нас реликвией, чтобы в дальнейшем фонд на своем аукционе продал чуть больше ее стоимости, и таким образом на вырученные деньги была оказана помощь в воспитании, образовании, лечении детей с особо тяжелыми болезнями". Досым Сулеев

За 10 лет по итогам балов фондом собрано более 800 млн тенге. На эти средства открыто и оснащено 75 специализированных реабилитационных учреждений. Возможность ходить в школу получили более 700 детей с аутизмом и другими особенностями развития.

Также обучено более 3 тыс. специалистов и создано более 500 рабочих мест в сфере инклюзивного образования.

Кроме того, присуждено более 100 образовательных и проездных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.