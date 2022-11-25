Вдохновлять, а не ругать: психолог рассказала, как помочь школьнику в учебе

Если ребенок не хочет учиться, не нужно его заставлять, необходимо мотивировать его на учебу – психолог и гипнотерапевт Евгения Ли рассказала корреспонденту Zakon.kz, как стимулировать ребенка к занятиям и сохранить доверительные отношения в семье.

Евгения объяснила, что мотивация может быть как внешняя, так и внутренняя, а родители выступают как внешний мотиватор. При этом работать это может до определенного возраста: младшего школьника можно поощрять и этим мотивировать на учебу, но, безусловно, первостепенным является помощь и поддержка.

"Если ребенок не хочет учиться, важно выяснить причину. Часто какие-то трудности в усвоении материала зависят от его внутренней мотивации – она становится низкой. Это происходит потому, что внутри себя ребенок уже заведомо решил, что у него ничего не получится. Здесь нужно разобраться в чем трудность у ребенка – может, он не успевает и поэтому не усваивает должным образом материал. Чаще всего нежелание учиться говорит о какой-то трудности в обучении у ребенка". Евгения Ли

Родителям нужно понимать, добавила психолог, что у каждого ребенка своя скорость и он может просто не успевать. А может, имеются трудности в запоминании материала, или бывает, что именно какой-то предмет сложно дается. Возможно, на учебу влияют и сложности в общении со сверстниками или учителями.

"Это также важные моменты, родителям нужно понимать причину. Стоит поспрашивать у сына или дочери, имеется ли в принципе желание учиться. Хорошо, если все-таки существует предмет, который ему нравится, и есть желание этим заниматься, пусть это даже будет физкультура. Поэтому разговаривайте с ребенком, не вторгаясь в его личное пространство. Ненавязчиво обсуждайте процесс изучения любимого предмета, по которому у ребенка получается лучше всего, чтобы в дальнейшем это использовать как его сильную сторону". Евгения Ли

Специалист предупреждает, что нужно не заставлять, а помочь ребенку, подкрепляя его уверенность в себе.

"В такой ситуации нужно усиливать его самооценку и уверенность в себе. Важно понаблюдать за ребенком, чтобы понять, к чему у него есть способность. Увидеть его сильные стороны, что ребенок делает с особенным энтузиазмом. Также важно заметить неявные способности школьника – ответственность, коммуникабельность или аккуратность. Они у всех есть, и нужно говорить ребенку об этом, поощрять его даже за то, что он прилежно собирается на учебу". Евгения Ли

Она отметила, что часто в трудные моменты родители начинают ругать детей за то, что они с чем-то не могут справиться, что-то плохо получается.

"Как правило, именно родительская тревога толкает их на такую реакцию, как отругать, заставить сделать. Но в таких ситуациях нужно напоминать ребенку о его сильных сторонах, и это подкрепит его уверенность и поможет справиться со сложными ситуациями во время учебы. Родитель может донести до ребенка, что учеба – это главное и необходимое дело. А уж как он это сделает ... Нужно только направлять и поддерживать", – объяснила психолог.

Что касается детско-родительских отношений, то Евгения призывает всегда вставать на сторону ребенка и посмотреть его глазами на проблему.

"Когда родители хотят замотивировать ребенка, они руководствуются тем, что есть проблема и ее надо решить. Хотя на самом деле нужно сначала посмотреть на проблему глазами ребенка и вместе с ним найти способы, которые могут помочь", – говорит психолог.

Также специалист добавила, что чаще всего нежелание ребенок демонстрирует в подростковом возрасте. В этот период интерес к учебе пропадает даже у тех, кто в младших классах учился на "отлично". Родителям не стоит впадать в панику из-за того, что ребенок скатился по учебе. В это время более важные задачи – развитие организма, начиная от физического до нервно-психологического. Роль взрослого заключается в помощи подростку пройти этот непростой период жизни.

"Подростки очень чувствительны в отношении замечаний и критики. Контроль со стороны родителей нужно вести по-разному, используйте позитивную технику контроля. Когда вы видите, что сын или дочь заняты полезными делами – старается, собран и настойчив на занятиях, получает хороший результат – обязательно выскажите одобрение в правильной форме. Это значит, что вам стоит хвалить процесс, а не человека. Точно так же, если ребенок сообщил, что провалил важный тест в школе, соберите все свое терпение, чтобы не наругать его. Лучше спокойным голосом расскажите, что недовольны этим результатом. Такой подход создаст более здоровую атмосферу в семье и убережет ваши с детьми отношения от конфликтов и ссор". Евгения Ли

Специалист дала рекомендации, как помочь ребенку легче усваивать материал.

Так как люди склонны запоминать лишь то, что может быть полезным, и то, что ему интересно или вызывает какие-то эмоции (удивляет, завораживает, огорчает, восхищает, шокирует, страшит, заставляет страдать), то иная информация запоминается с трудом. А если она и не личностно значимая, то нужно приложить невероятные усилия, чтобы ее запомнить так, чтобы в дальнейшем можно было применить на практике.

Поэтому, советует психолог, очень важно научить подростка для эффективности запоминания информации задавать себе вопросы: "Для чего мне нужно это запоминать?", "А что будет, если я этого не запомню?", "А что будет, если я буду более внимателен на уроке? Как это мне поможет?". Ведь чем больше материала будет усваиваться во время урока, тем меньше будет необходимо учить информации при выполнении домашних заданий.

Кроме того, спикер посоветовала развивать осознанное запоминание материала, а не зубрить информацию.

"Чаще всего ученики при выполнении домашнего задания используют механическое запоминание – "зубрят", а это не только малоэффективно, но и вредно. Во время "зубрежки" происходит сильное напряжение не только головного мозга, но и всей нервной системы, вследствие чего затрачивается неоправданно много энергии", – объяснила Евгения.

Поэтому очень важно научить ребенка использовать осознанное запоминание, которое опирается на понимание и осмысление заучиваемой информации, советует специалист.

Также, считает Евгения, очень хорошо работает метод схем и рисунков.

"Это метод, когда при осваивании материала используются не только смысловые образы, но и мыслительные, которые переносятся на бумагу. Например, необходимо выучить параграф по истории Казахстана, но запомнить даты, названия очень сложно, и ученик начинает просто заучивать, перечитывая по несколько раз одно и то же. Но это скучно, надоедает, раздражает и мало помогает. Но можно, читая параграф, выделять в нем сразу главное и закреплять это на бумаге схематически или в виде рисунков. Затем свободно пересказать по полученной схеме. А затем при желании перед сном повторить". Евгения Ли

Таким образом, подготовка будет занимать в два раза меньше времени, чем при "зубрежке".

При этом очень важно не стараться запомнить слово в слово, как в книге, а научиться свободно пересказывать своими словами, что также будет помогать осмыслению материала, а уточняя и формулируя свою мысль, он будет прочнее запечатлевать ее в своей памяти.

Ну, и конечно, никто не отменял хорошую эмоционально благоприятную атмосферу. Для этого хорошо применять метод позитивного общения со своим ребенком.