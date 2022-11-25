В Казахстане с начала года значительно увеличилось производство подсолнечного масла

Казахстанские предприятия к сентябрю выпустили 352,3 тыс. тонн, что на 46,3% больше аналогичного периода 2021 года, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в Минсельхозе РК, посевные площади под семена подсолнечника увеличились с 960,5 тыс. га в 2021 году до 1 млн га в этом году.

Сбор урожая подходит к концу, на сегодняшний день аграрии убрали 96% посевных площадей этой культуры и намолотили порядка 1,2 млн тонн подсолнечника, что практически в 2 раза больше прошлогодних показателей.

Часть отечественного подсолнечного масла идёт на экспорт.