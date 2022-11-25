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Гастроэнтеролог рассказала, где взять калий для борьбы с хроническим стрессом

Гастроэнтеролог рассказала, где взять калий для борьбы с хроническим стрессом Фото: pixabay
Доступные продукты богатые калием, которые перечислила врач Елена Гордеева: хлеб, капуста и репчатый лук, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Мослентой" гастроэнтеролог отметила, что повышенная потребность в магнии наблюдается в период интенсивного роста и созревания, при тяжелой физической нагрузке, хроническом стрессе, эмоциональном напряжении, недостаточном сне.

"Почти половина суточной потребности в магнии удовлетворяется за счет хлеба, крупяных изделий, какао, орехов. Богаты магнием семена кукурузы, петрушка, лук репчатый, капуста и женьшень"Елена Гордеева

Гордеева уточнила, что некоторым людям без дополнительного приема магния не обойтись — его хронический дефицит нередко отмечается у больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом, эпилепсией, остеопорозом.

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