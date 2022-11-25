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Сбежавших из детдома мальчиков до сих пор разыскивают в Алматы

полиция, розыск Фото: poisk-lider.kz
В Департаменте полиции Алматы сообщили 25 ноября, что мальчики – Денис Щербинин и Андрей Осокин, ушедшие из детского дома, по-прежнему находятся в розыске, сообщает Zakon.kz.

17 ноября утром из Алматинского областного детского дома №1 они ушли и не вернулись.

Денис Щербинин, 2009 года рождения.

Приметы: рост 160 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в зеленый спортивный костюм, синие сланцы.

Андрей Осокин, 2013 года рождения.

Приметы: рост 140 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в зеленую куртку, коричневые сапоги.

Мальчики могут находиться в любом районе города Алматы.

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