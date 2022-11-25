Сбежавших из детдома мальчиков до сих пор разыскивают в Алматы

Фото: poisk-lider.kz

В Департаменте полиции Алматы сообщили 25 ноября, что мальчики – Денис Щербинин и Андрей Осокин, ушедшие из детского дома, по-прежнему находятся в розыске, сообщает Zakon.kz.

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