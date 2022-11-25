В Алматы 1195 таймеров обратного отсчета нуждаются в замене

Администратор программ КГУ "Управление городской мобильности Алматы" определил 1195 таймеров обратного отсчета, которые подлежат замене, сообщает Zakon.kz.

Эти таймеры имеют визуальные дефекты, сниженный световой поток. Таймеры обратного отчета не имеют технической возможности работы в Европейской (адаптивной) системе управления, которая внедряется в Алматы.

"На 2022 год выделены средства для замены 180. Их монтаж будет завершен до конца 2022 года". Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов

С начала 2021 года в Алматы работали 482 светофора, из которых на 399 были установлены 3127 таймеров обратного отсчета времени системы "Информирование участников дорожного движения", в том числе 1665 таймеров для пешеходов и 1462 таймера для водителей.

25 ноября житель Алматы Эльжан Тусеев обратил внимание на то, что в южной столице в последнее время наблюдаются 10-балльные пробки. Он предположил, что причины две: камеры "Сергек" и таймеры на светофорах. Корреспондент Zakon.kz выяснял, на самом ли деле работают камеры "Сергек" в Алматы.

26 ноября стало известно, сколько нарушений установил "Сергек" за 10 месяцев в Алматы.