В Алматы 1195 таймеров обратного отсчета нуждаются в замене
Эти таймеры имеют визуальные дефекты, сниженный световой поток. Таймеры обратного отчета не имеют технической возможности работы в Европейской (адаптивной) системе управления, которая внедряется в Алматы.
"На 2022 год выделены средства для замены 180. Их монтаж будет завершен до конца 2022 года". Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов
С начала 2021 года в Алматы работали 482 светофора, из которых на 399 были установлены 3127 таймеров обратного отсчета времени системы "Информирование участников дорожного движения", в том числе 1665 таймеров для пешеходов и 1462 таймера для водителей.
25 ноября житель Алматы Эльжан Тусеев обратил внимание на то, что в южной столице в последнее время наблюдаются 10-балльные пробки. Он предположил, что причины две: камеры "Сергек" и таймеры на светофорах. Корреспондент Zakon.kz выяснял, на самом ли деле работают камеры "Сергек" в Алматы.
26 ноября стало известно, сколько нарушений установил "Сергек" за 10 месяцев в Алматы.