NAMING товарного знака: что учесть
Зачем вам знать про нейминг
Нейминг товарного знака является одним из основных компонентов позиционирования компании на рынке товаров и услуг и оказывает прямое влияние на образ в сознании целевой аудитории, создает условия для успеха на рынке.
Главная задача нейминга – создание названия продукта, отражающего уникальные отличия, которые попадут в сознание потребителей и создадут нужные ассоциации.
Процесс разработки нейминга увлекателен, но требует учета многих особенностей.
Мы поговорим о том, что следует знать при выборе обозначения для регистрации товарного знака в нескольких юрисдикциях, в нескольких странах.
Вы узнаете:
- Почему важно осознанно подойти к разработке названия товарного знака.
- Выбор товарного знака для его регистрации не только в Казахстане, для последующего успешного выхода на рынки и других стран.
- Переводы товарных знаков.
- Алфавит и его вариации.
- Что следует учесть при создании товарного знака.
Кому полезен эфир:
Всем, кто собирается создавать новый продукт или компанию, выводить товар на новые рынки, а также юристам, маркетологам, руководителям и начинающим предпринимателям.
Ведущий: Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры", патентный поверенный с 30-летним опытом, специализируется на вопросах регистрации, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также авторские права и ноу-хау в Казахстане и других странах, автор более 50 статей по праву интеллектуальной собственности.
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