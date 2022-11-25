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NAMING товарного знака: что учесть

NAMING товарного знака: что учесть Фото: pxhere
30 ноября в 11:00 (время Астаны) приглашаем вас на очередной эфир ПРАВМЕДИА. Будем говорить о нейминге товарных знаков.

Зачем вам знать про нейминг

Нейминг товарного знака является одним из основных компонентов позиционирования компании на рынке товаров и услуг и оказывает прямое влияние на образ в сознании целевой аудитории, создает условия для успеха на рынке.

Главная задача нейминга – создание названия продукта, отражающего уникальные отличия, которые попадут в сознание потребителей и создадут нужные ассоциации.

Процесс разработки нейминга увлекателен, но требует учета многих особенностей.

Мы поговорим о том, что следует знать при выборе обозначения для регистрации товарного знака в нескольких юрисдикциях, в нескольких странах.

Вы узнаете:

- Почему важно осознанно подойти к разработке названия товарного знака.

- Выбор товарного знака для его регистрации не только в Казахстане, для последующего успешного выхода на рынки и других стран.

- Переводы товарных знаков.

- Алфавит и его вариации.

- Что следует учесть при создании товарного знака.

Кому полезен эфир:

Всем, кто собирается создавать новый продукт или компанию, выводить товар на новые рынки, а также юристам, маркетологам, руководителям и начинающим предпринимателям.

Ведущий: Юрий Болотов, управляющий партнер ТОО "Болотов и Партнеры", патентный поверенный с 30-летним опытом, специализируется на вопросах регистрации, использования и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также авторские права и ноу-хау в Казахстане и других странах, автор более 50 статей по праву интеллектуальной собственности.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

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Анастасия Стативкина
ПРАВМЕДИА
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