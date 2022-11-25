В Казахстане доля ввозимых ключевых стройматериалов превышает 50%

В стране недостаточно предприятий, производящих строительные материалы, из-за чего доля импортных товаров увеличивается. Об этом во время правительственного часа 25 ноября в Сенате заявил депутат Серик Шайдаров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, строительные материалы формируют до 65% стоимости жилого здания в сметах строительных объектов. Поэтому любое колебание на рынке, как и развитие собственной строительной индустрии, напрямую влияют не только на себестоимость строительства, но и в целом на темпы жилищного строительства.

"В Казахстане недостаточно предприятий, производящих продукцию высокой степени переработки. Согласно данным Бюро национальной статистики, доля импорта по 18 ключевым строительным материалам превышает 50%. При этом важно отметить, что импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь-август 2022 года увеличился почти на 3% – до 799,5 млн долларов". Депутат Сената Серик Шайдаров

В то же время за этот период в Казахстане снизилось производство облицовочных керамических кирпичей, изделий из бетона, силикатных и шлаковых кирпичей, портландцемента, сборных строительных конструкций, товарного бетона.

Он добавил, что неопределенная ситуация также сложилась в производстве цемента и извести, когда предприятия в среднем в год загружены на 65%. Разницу составляет импорт, приходящий из России и стран Евразийского экономического союза, который ограничивает возможность отечественных предприятий по дозагрузке своих мощностей.

"В целом, складывающаяся обстановка на фоне нарушения импортных цепочек привела к тому, что в прошлом году произошло удорожание фактически всех видов строительных материалов на 50%, а по некоторым материалам – на 100%. При этом отмечу, что с учетом имеющихся производственных мощностей и местного сырья в Казахстане существует потенциал по импортозамещению продуктов "среднего передела". Серик Шайдаров

Депутат напомнил, что перед уполномоченным госорганом стоит задача по форсированному развитию производства строительных материалов. Для этого была утверждена Дорожная карта до 2025 года.

"Теперь Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами важно не только довести до логического завершения все намеченные проекты, но и обеспечить полное покрытие потребности в стройматериалах на уровне регионов и страны в целом", – заключил Серик Шайдаров.

Ранее Серик Шайдаров указал на несовершенство механизма государственных закупок в сфере строительства.