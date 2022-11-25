В Казахстане предложили субсидировать аренду жилья для неполных семей

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на правчасе в Сенате рассказала о новых мерах поддержки неполных семей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова отметила, что в банк поступает очень много обращений от неполных семей.

"Предлагается перечень категорий, которые имеют право на получение помощи в виде субсидирования арендных платежей, дополнить категорией "неполные семьи", имеющие совокупный доход семьи за последние полгода на каждого члена семьи не более одной величины прожиточного минимума". Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова

Данная мера, по ее словам, снизит социальную напряженность среди данной категории населения, связанную с тем, что их исключили из программы "Бакытты отбасы" по предоставлению кредита под 2% годовых. При этом их оставили в программе "Шанырак" с возможностью предоставления займа под 5%.

3 октября 2022 года заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бауржан Кабдол объяснил, почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы".