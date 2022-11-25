Италия сенсационно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса-2022

На кортах испанской Малаги завершились последние матчи стадии четвертьфинала командного чемпионата мира по теннису среди мужских команд. Главным сюрпризом этого раунда стало поражение самой титулованной команды планеты США, которая уступила представителям Италии - 1:2, сообщает Zakon.kz.

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Американцы являются 32-кратными обладателями самого престижного командного турнира мира – Кубка Дэвиса. Они привезли в Испанию самый сильный состав игроков: Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафу, Томми Пол и Джек Сок. А вот итальянцы перед стартом этого турнира, наоборот, потеряли своих лидеров в лице Янника Синнера и Маттео Берретини.

Однако итальянская сборная держала козырь в лице своих восходящих звезд, двух Лоренцо, Сонего и Музетти, которые и преподнесли яркую игру, победив в своих матчах. Сначала Лоренцо Сонего переиграл Фрэнсиса Тиафо, затем Лоренцо Музетти был сильнее Тэйлора Фритца.

Основная игра в парном разряде особо ничего не решала, тем самым итальянцы в полуфинале Кубка Дэвиса, где их ждут представители Канады, которые в свою очередь отправили домой немецкую дружину.

В другом полуфинале командного чемпионата мира встретятся Австралия и Хорватия. Посланцы Зеленого континента в четвертьфинале обыграли Голландию – 2:0.

Сборная Хорватии за выход в полуфинал переиграла хозяев турнира, испанский коллектив – 2:0.

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Полуфиналы Кубка Дэвиса-2022 запланированы на 25 ноября (Австралия – Хорватия) и 26 ноября (Италия – Канада).