Италия сенсационно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса-2022
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Американцы являются 32-кратными обладателями самого престижного командного турнира мира – Кубка Дэвиса. Они привезли в Испанию самый сильный состав игроков: Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафу, Томми Пол и Джек Сок. А вот итальянцы перед стартом этого турнира, наоборот, потеряли своих лидеров в лице Янника Синнера и Маттео Берретини.
Однако итальянская сборная держала козырь в лице своих восходящих звезд, двух Лоренцо, Сонего и Музетти, которые и преподнесли яркую игру, победив в своих матчах. Сначала Лоренцо Сонего переиграл Фрэнсиса Тиафо, затем Лоренцо Музетти был сильнее Тэйлора Фритца.
Основная игра в парном разряде особо ничего не решала, тем самым итальянцы в полуфинале Кубка Дэвиса, где их ждут представители Канады, которые в свою очередь отправили домой немецкую дружину.
В другом полуфинале командного чемпионата мира встретятся Австралия и Хорватия. Посланцы Зеленого континента в четвертьфинале обыграли Голландию – 2:0.
Сборная Хорватии за выход в полуфинал переиграла хозяев турнира, испанский коллектив – 2:0.
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Полуфиналы Кубка Дэвиса-2022 запланированы на 25 ноября (Австралия – Хорватия) и 26 ноября (Италия – Канада).